Мартин Владимиров: Отиваме към цена 150 долара за барел нефт

Цените на суровия нефт през последната седмица се увеличиха драстично. В понеделник може да видим и още по-високи - 110 долара и нагоре. Явно вървим към сценарий с много по-големи удари по петролна и енергийна инфраструктура и 150 долара за барел. Това отбеляза пред БНР Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията.

В България поскъпването на цените на горивата е много по-умерено, отколкото в останалата част на ЕС, обясни още той.

"Поддържаме най-ниските цени в ЕС. Изключение е само Малта, където има локален пазар, който е по-различен. Това обаче не може да продължи вечно. Ръстът при България вероятно ще се ускори през следващите седмици", прогнозира експертът.

"Ценообразуването на едро на пазара на горива е различно от себестойността на нефта. Всяка рафинерия опитва да максимизира маржа на печалба, определя цените на горивата спрямо търсенето и предлагането на пазара на горива, а не спрямо себестойността на суровия нефт. Това не е спекулативно повишаване на цените. А пазарна политика на всички рафинерии по света", каза още той.

"Идеята за субсидии, таргетирани към уязвимите групи, е добър вариант. Може би трябва да се работи и за мерки за намаляване на потреблението на горива у нас. Няма решение, което да не доведе до увеличаване на бюджетния дефицит, обобщи той.

"В един момент проблемът ще се прехвърли в невъзможността страните от Персийския залив да добиват нефт. Веднъж изключат ли се находищата, много трудно се възстановява добива. Кризата ще се превърне от временна, базирана на логистични проблеми, в структуроопределяща в следващите няколко седмици, ако не се види решение. Тогава няма да говорим за сто долара за барел, а за 150. Този ръст ще остане устойчив за цялата година. Ефектите върху инфлацията и икономическото развитие ще бъдат много по-осезаеми. Ако кризата свърши в следващите няколко дни, до седмица светът ще се върне към нормалността сравнително бързо", каза още Владимиров.

"Транспортните услуги ще бъдат най-засегнати, ако конфликтът продължи по-дълго", посочи той.

"Енергоемките индустрии, тези, които използват природен газ. Цената на природния газ също се повиши значително.

Няма държавен механизъм, по който да бъде намалена цената на пазара. Може да се ограничат ефектите върху потребителите, т.е. да бъдат субсидирани", добави той.