ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Ferrari и Mazda в спор за името на нов модел

Георги Луканов

Интериорът на първото електрическо Ferrari Luce. Снимка: Ferrari

Ferrari е изправена пред правен спор с Mazda относно правото да използва името на модела Luce.

На 9 февруари 2026 г. Ferrari е подала заявка за търговска марка Luce в Италия, обявявайки името по време на представяне на интериора на предстоящия модел. Само няколко седмици по-късно, на 4 март, Mazda е подала заявление за регистрация на същото име в Япония.

Luce има историческо значение за японската марка. От 60-те до началото на 90-те години на миналия век това е името на флагманския седан на Mazda, по-известен в някои страни като Mazda 929. През 2017 г. компанията дори използва името при представянето на концепцията Vision Coupe, стилистичен препратка към Luce Rotary Coupe от 1969 г.

Ако Mazda постигне своето, Ferrari ще трябва да намери различно име за своя електрически автомобил, чийто дебют е планиран за май.

Тази ситуация не е уникална за автомобилната индустрия. Alfa Romeo наскоро беше принудена да преименува своя кросоувър Milano на Junior поради спор относно производството на автомобила извън Италия.

Интериорът на първото електрическо Ferrari Luce. Снимка: Ferrari
