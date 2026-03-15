Канада и скандинавските държави ще си сътрудничат в областта на военнопромишленото производство

Мете Фредериксен СНИМКА: Х/@KarstenMarrup

Канада и петте скандинавски държави обявиха, че са се споразумели за по-тясно сътрудничество за укрепване на военнопромишленото си производство в подкрепа на колективната отбрана, сигурността и устойчивостта, предаде Ройтерс.

На среща в Осло шестте държави поеха и ангажимент да продължат да предоставят икономическа, гражданска, военна и хуманитарна помощ на Украйна, се посочва в обща декларация на Норвегия, Швеция, Дания, Финландия, Исландия и Канада.

Министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви днес, че е много благодарна за подкрепата на Канада на фона на „недопустимия натиск“ от страна на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрола над остров Гренландия, който е полуавтономна датска територия, пише БТА.

