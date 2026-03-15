ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22472943 www.24chasa.bg

Най-големият завод за алуминий в света свива производството си заради сутиацията с Ормузкия проток

Ормузкия проток КАДЪР: Google Maps

„Алуминиум Бахрейн“ (Aluminium Bahrain BSC), която е разположена в кралството и и управлява най-големия металургичен комбинат за производство на чист алуминий в света в рамките на един обект, започна поетапно спиране на производството, за да запази наличностите на суровини, съобщава компанията, предава Блумбърг.

Според изявлението на „Алуминиум Бахрейн“ са спрени три производствени линии, които заедно представляват 19 на сто от общия производствен капацитет от 1,6 милиона тона годишно, пише БТА.

Подобно на други алуминиеви заводи в Близкия изток компанията, която е преобладаващо държавна, се сблъсква с нарушения на износа на алуминий и доставки на алуминиева руда поради фактическата блокада на корабния трафик през Ормузкия проток.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

