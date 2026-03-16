Как да спестим легално от данъците си

Вноски към здравен и пенсионен фонд и благотворителност намаляват основата, а млади семейства приспадат лихви по кредит за единствено жилище

Всеки, който има да плаща данъци, може да плати по-малко, и то съвсем законно. Няколко са най-често използваните вратички за това.

Първият е спазването на всички условия за получаване на легалното 5% намаление на дължимата сума. Тази отстъпка се полага, ако са изпълнени три условия - данъчната декларация е подадена онлайн, плати се пълният размер на дължимото до 31 март и няма стари неплатени задължения.

Таванът за тази отстъпка е до 500 лв.,

или 255,65 евро Посочени са и двете валути, защото левът беше законната в годината на получаването на доходите. Но плащането ще стане в евро, тъй като се извършва в месеца и годината, когато еврото вече е единствена законна валута.

Който няма интерес към тази отстъпка, защото не отговаря едновременно и на трите условия, трябва да декларира и плати налога си до 30 април.

Втората законова отстъпка, която намалява дължимия данък, е облекчението за деца. За едно дете доходът на единия родител, и съответно дължимият данък върху него, се намалява с 6000 лв., за две деца сумата е 12 000 лв., а за три - 18 000 лв. При 10% данък върху доходите това облекчение

гарантира връщането на до 600 лв. при едно дете, 1200 лв. за две и 1800 лв. за три деца.

Върнатите суми ще бъдат в евро, изчислени по фиксирания курс.

Ако единият родител няма достатъчен доход за това намаление, той може да прехвърли правото за облекчението на другия.

Млади семейства, които изплащат ипотечни заеми, могат да спестят от разходите за лихви. Тук също има условия - жилището да е единствено за семейството, а заемът да е за покупката му. Разрешава се приспадането на лихвите по кредита от данъчната основа.

Инвестицията в доброволен пенсионен фонд също намалява данъка. Сумата, която данъчните ще признаят, е до 10% от дохода за облагане, т.е. ако е бил 24 000 лв., признати като одобрен разход ще бъдат 240 лв. Има облекчение и за доброволно здравно осигуряване, което намалява данъчната основа с още до 10%.

По-рядко ползвана опция за намаляване на данъка е

признаването на част от разходите за ремонт на жилище.

Условията по закон са ремонтът да бъде само на собствено жилище, майсторите да издадат фактура, а плащането към тях да е станало по банков път. Таванът за това облекчение е 500 лв.

Дарения за БЧК, УНИЦЕФ и църкви могат да намалят задължението към държавата с 15%, а ако дарението е към други институции, с 5%.

За да стимулира изсветляването на икономиката, законодателят е предвидил

поощрение за безкасови плащания

Ако над 80% от разходите през годината са платени по банков път, сумата на данъчната основа може да се намали с до 500 лв. Може да се спести в крайна сметка и от глоби, защото който не подаде данъчната си декларация до 30 април, а има облагаеми доходи, трябва да плати санкцията от 500 лв. при първо нарушение и двойно повече, ако това се повтори.

Парично наказание има и ако се пропусне доход, въведе се грешна сума или се показват разходи, които не са верни. В такива случаи освен преизчисляване на дължимия данък се налага и наказателна лихва. Ползване на отстъпки, без да има такова основание, също се наказва.

Най-лесният и гарантиращ избягване на грешки начин е да се ползва готовата попълнена данъчна декларация, която НАП вече качи на сайта си.