Опит за размразяване на вятърните паркове с 25 зони, но без перки край морето (Графика)

Могат да съберат 2078 мегавата мощност, колкото двата блока в АЕЦ "Козлодуй"

25 приоритетни зони, в които ускорено да се изграждат вятърни централи, са определени в специален план за развитието им на територията на страната. Те включват райони със средногодишна стойност на скоростта на вятъра, равна или по-голяма от 5,5 м в секунда на височина 150 метра над земната повърхност.

С приоритетните зони се дава възможност на инвеститорите за присъединяване на 463 мегавата капацитет по предварителни договори, както и 1615 мегавата за нови вятърни паркове. Общо мощността на парковете за всички зони е 2078 мегавата, колкото са пети и шести блок на “Козлодуй”.

Само в 13 от сегашните зони има капацитет за присъединяване към електропреносната мрежа.

Тези зони са на 6383,91 кв. км площ и са на територии на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Русе, Търговище, Разград, Сливен, София-област, София (столична), Перник, Кюстендил, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. По морското крайбрежие и в Добруджа няма територии за ускорено изграждане на вятърни паркове.

На този план явно ще се разчита да извади този сектор на енергетиката от фризера, където престоява повече от десетилетие.

Първите вятърни перки у нас са от 2004 г., като до 2014-а са инсталирани 699 мегавата мощности за производство на ток от вятър. До 2023 г. няма почти никакви инвестиции, за разлика от бума на соларите, като инсталираните вятърни централи стават едва 704 мегавата, тоест - за 10 години са построени едва 100 мегавата мощности за електричество от вятър. Всъщност в документа е отбелязано, че през 2023 г. производството на електричество от вятър е нараснало с 3,6 на сто спрямо предходната година. Явно размразяването е започнало през 2022 г. Делът на тази енергия е 13,5 на сто от всичката произведена от възобновяеми източници.

Кои да са тези зони, е решено след картографиране, като са отчетени куп фактори. Започва се от пътищата за миграцията на птиците, през “Натура 2000”, чувствителни територии за биоразнообразие, горски и трайно затревени територии, черноморското крайбрежие и плажната ивица, районите на летищата до възможностите за присъединяване към електрическата преносна мрежа, тоест всички екологични и други ограничения.

Ако инвеститор иска да изгради ускорено вятърен парк със сериозна мощност, то може да избира място в тези зони, в които има шанс да бъде присъединена централата му. (Виж картата.)

При планирането на вятърни централи

с приоритет ще се разглеждат изкуствено застроени терени

Изброени са площи с транспортна инфраструктура, зони за паркиране, площадки за отпадъци, промишлени зони, индустриални паркове, кариери, урбанизирани територии, нарушени терени, пасища, хвостохранилища, депа за отпадъци и земи с влошено качество, които не може да се използват в селското стопанство.

Всички административни разрешения за изграждане или реконструкция на паркове и батерии се издават в срок от една година, предвижда Законът за енергия от възобновяеми източници. Този срок включва ОВОС, както и присъединяването към мрежата.

Целта е в тези приоритетни зони проектите за вятърни паркове да ползват облекчени разрешителни режими, което да съкрати сроковете за строителството им.

Наличието на плана с приоритетни зони за ускорено изграждане не изключва построяването на вятърни централи на други територии, при условие че се спазва националното и европейското законодателство.

Този документ е плод на усилията на петима министри - на околната среда и водите, на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията и на земеделието и храните. Проектът му е публикуван от екоминистерството за обществено обсъждане.

Пазят птици и прилепи

Планът предвижда мерки за сигнализация на вятърните перки, както и за предпазване на птици и прилепи.

При изграждане на единични ветрогенератори се изискват устройства за сигнализиране на турбините с мигащи светлини с дълги интервали между тях. За група от два или повече ветрогенератори да се планира инсталиране на система за управление на авиационното сигнално осветление на вятърни турбини. При него светлините се активират само при приближаващи летящи обекти. Целта е да се ограничи светлинното замърсяване, както и да се ограничи въздействието върху прилепи, нощни и мигриращи видове птици.

За група от два или повече ветрогенератори се планира инсталиране насистема за ранно предупреждение за избягване на риска от сблъсък на птици и прилепи. Системата трябва временно да спира турбините при рискова близост. Искат се и системи за защита на прилепите, които излъчват акустични ултразвукови сигнали за възпиране, за да отстранят прилепите от зоната на ротора. Има мерки и за далекопроводите, към които се присъединяват парковете. Строителството на вятърните мощности се позволява извън размножителния сезон и миграцията на птиците.