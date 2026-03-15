В новата формула за парното вече отчитат и класа на сградата - дали е енергийно ефективна, или не

Топлофикациите се задължават да дават в сметката данни за всички параметри, които влизат при пресмятането на енергията за общите части

При изчисляването тази пролет на новите изравнителни сметки за парното вече ще се отчита и какъв е енергийният клас на сградата - дали е санирана, или не и каква е изобщо нейната енергийна ефективност. Това произтича от новата формула, която енергийното министерство публикува в петък привечер, пускайки промени в наредбата за топлоснабдяването, които засягат как се изчислява енергията за сградната инсталация.

След като Съдът на ЕС отмени формулата, по която това се правеше досега, в текущия сезон всички сметки за парно и топла вода са по прогнозни данни от миналата зима, тъй като няма нормативно утвърден начин за смятането ѝ. От месеци енергийното министерство работи по нова формула, тъй като трябва да е готова до края на отоплителния сезон, за да се направят през лятото изравнителните сметки.

Според новите текстове енергията за сградната инсталация се смята, като се отчита

общата инсталирана мощност на всички отоплителни тела, присъединени към инсталацията на сградата.

Тя се умножава по отоплителните денградуси за населеното място за месеца и по броя часове на денонощие. Новото е, че се прилага и корекционен коефициент, който отчита вида на отоплителната инсталация и енергийния клас на сградата - той е по скала от А до G.

При сгради с клас от А+ до В този коефициент е 0,10. За жилищни блокове с отоплителна инсталация с открито изпълнение и клас от С до G, или за които не е установен класът на енергопотребление, коефициентът е 0,15.

Полученото дотук произведение се дели на разликата между средната температура на въздуха в сградата, която е 19°С, и изчислителната външна температура за климатичната зона, към която принадлежи съответното населено място.

Всичко това обаче е описано не с формула, а с текст. Наредбата задължава топлофикациите да предоставят в изравнителните сметки информация за всяка от стойностите, които се включват в изчисляването на енергията за сградната инсталация, така че всеки би могъл да провери доколко те са верни.

Според източник на “24 часа”, тъй като в България твърде малко жилищни сгради имат паспорти със сертификат за класа на енергийна ефективност, тази информация ще се вземе от наредбата за енергийно бедните. Там сградите без сертификат са разделени на три вида - необновени, при които годишното потребление на енергия е 400 квтч на квадратен метър, обновени - по 135 квтч на кв. м и построени след 1 януари 2024 г. - по 90 квтч на кв. м.

В събота служебният министър Трайчо Трайков коментира в социалните мрежи, че промените в наредбата отчитат както интересите на хората, които ползват парно, така и на тези, които са изключили радиаторите. Това се правело по балансиран и справедлив начин.

Той акцентира, че е приложен прецизен механизъм, базиран на обективни фактори, характерни при потреблението в конкретната сграда и публично достъпни, проверими данни.

Трайков казва още, че ако потребителите на топлинна енергия не се доверяват на формулата,

всяка етажна собственост има право сама да избере процента за сградна инсталация

между 20 и 40%, който да плащат всички ползватели в сградата, независимо дали имат отопление, или не.

“Търсим устойчиво решение по тази значима за много хора тема. Без участието на потребителите няма как да се реши проблемът, затова очаквам хората да бъдат активни в обсъждането”, заявява още министърът.

В противовес се появи коментар от Мая Манолова, която нарече промените “стара-нова формула” и призова министърът да си я оттегли. Защото хората с изключени или свалени радиатори ще продължат да плащат за сградна инсталация стотици левове.