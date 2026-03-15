Вижте как авиокомпаниите вдигат цените на билетите заради войната в Близкия Изток

Войната с Иран продължава, цените на петрола се покачват и авиокомпаниите ще се сблъскат с по-високи разходи за гориво, което съвсме скоро ще се отрази на цените на билетите, съобщи CNN.

„Вероятно ще започне бързо", твърди главният изпълнителен директор на United Airlines Скот Кърби. Войната също така оказа огромно оперативно въздействие върху авиокомпаниите в региона, като близо 50 000 полета бяха отменени от 28 февруари насам.

Роб Бритън, доцент по маркетинг в училището по бизнес „Макдоноу" в Джорджтаун и пенсиониран ръководител на American Airlines казва, че засега наличността на петрол е само леко нарушена, но цените на петрола са се повишили. „Ако цените на горивата останат високи, цените на билетите ще се повишат", каза Бритън пред CNN. „Няма никаква мистерия... Така че, само с някои прости изчисления, може да се очаква цените на билетите да се повишат почти пропорционално на тези на петрола", казва той.

И все пак авиокомпаниите често имат проблеми със свободното прехвърляне на увеличените разходи върху пътниците, каза Зак Гриф, автор на бюлетина на авиокомпаниите „From the Tray Table". Търсенето на пътувания ще окаже голямо влияние. Ако инфлацията или нарастващата безработица накарат бизнеса и туристите да намалят плановете си това лято, авиокомпаниите няма да имат много възможности да повишават цените, независимо от разходите. Горивата и петролът „могат да бъдат изключително нестабилни и непредсказуеми и дори малка промяна в пазарните цени на горивата може значително да повлияе на рентабилността", се отбелязва в годишния доклад на Southwest Airlines за 2025 г.

„Пътниците често купуват билети много преди пътуването си и компанията може да не е в състояние да увеличи цените на билетите, да наложи допълнителни такси за гориво, да увеличи приходите или да намали други оперативни разходи достатъчно, за да компенсира бързото или продължително повишаване на цените на горивата", се твърди там.

По-високите разходи за гориво могат да навредят на пътниците по друг начин – авиокомпаниите може да преразгледат дали да запазят някои полети, които бяха печеливши с по-ниски цени на горивото, но сега са нерентабилни. С по-малко избор за пътниците, намаленото предлагане на билети само по себе си може да бъде фактор, който би могъл да повиши цените на билетите. „Авиокомпаниите ще трябва да следят много внимателно разходите, ако искат да имат някакво подобие на печелившо лято", каза Гриф.

Авиокомпаниите се опитват да се предпазят от нестабилните цени на енергията. Например саолетът Boeing 777 може да побере повече от 45 000 галона реактивно гориво, което прави дори скромно поскъпване на горивото шокиращо за авиокомпаниите, които извършват хиляди полети.

Превозвачите предприеха няколко стъпки, за да се опитат да изолират огромните си покупки на гориво от нестабилните енергийни пазари. Тази седмица например Qantas Airways, SAS Airlines of Scandinavia и Air New Zealand предприеха предварително купуване на големи количество гориво по сегашните цени. Това обаче невинаги решава проблема, защото и друг път е имало такива опити и когато цените на горивата се върнат сравнително бързо на предишните си цени, авиокомпаниите са на загуба.