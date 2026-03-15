Започва освобождаването на 412 млн. барела петрол от световните резерви

Количества петрол от стратегическите резерви на страните от Международната агенция по енергията (МАЕ) за извънредни ситуации ще бъдат насочени към световните пазари в най-скоро време, след като държавите членки се ангажираха да осигурят общо 411,9 милиона барела, съобщи организацията, цитирана от Ройтерс и БТА.

Правителствата са обещали да предоставят 271,7 милиона барела от държавните си запаси, 116,6 милиона барела от задължителните индустриални резерви и 23,6 милиона барела от други източници. От общото количество 72 на сто ще бъдат суров петрол, а 28 на сто – нефтени продукти (бензин, дизел и др. - бел. ред.).

Според МАЕ количествата от страните в Азия и Океания ще бъдат налични веднага, докато тези от Европа и Америка ще бъдат пуснати на пазара в края на март.