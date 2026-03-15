Помощта за скъпия бензин: по 20 евро на месец за всеки с доход под 781 евро, който има автомобил (Обзор)

Няма нужда да се кандидатства, парите ще влизат автоматично по банковите сметки

По 20 евро на месец ще бъде помощта за физически лица заради нарастващите цени на горивата. Те ще бъдат превеждани директно по сметките на хората. Това обяви премиерът Андрей Гюров в неделя пред общественото радио.

“Средствата ще постъпват направо по банковите им сметки, без да е необходимо подаване на заявления, получаване на ваучери или използване на подобни механизми за предизборни кампании”, обясни той.

Ясни са вече и подоходните критерии, по които ще се определя кой да получи помощи. Това ще са хората с доход до два пъти линията на бедност, което означава под 781 евро. Линията на бедност от 1 януари тази година е 390,63 евро, а два пъти тази сума е 781,26 евро. За да получат помощ за гориво, трябва да притежават автомобил или да го изплащат на лизинг, както и да са си платили данъците и глобите.

Компенсациите ще се изплащат дотогава, докогато цените на горивата останат на високи нива и най-уязвимите групи от обществото усещат натиск.

“В момента виждаме увеличение, което отива в диапазона между 15 и 20% от нивата в предишните седмици преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца”, обеща Гюров.

За последния месец масовият бензин А-95 е поскъпнал с 10%, като само този уикенд цената му нарасна с още 1 цент до средно 1,36 евро. За същия период дизелът се увеличи с близо 20%, като цената на обикновения дизел стигна в събота и неделя 1,49 евро.

Средствата ще дойдат от бюджета, като се очаква те да бъдат осигурени от събран по-висок ДДС от продажбата на поскъпналите горива. Най-вероятно ще са необходими между 20 и 30 млн. евро.

Правителството обяви миналата седмица, че подготвя помощи за хората. И обеща, че ще помогне и на бизнеса, като отложи въвеждането на компонента въглероден двуокис към толтаксите, която трябваше вече да влезе в сила. Това ще помогне основно на транспортните и логистичните компании, за да не се вдигат цените на другите стоки. Много транспортни фирми у нас обаче вече започнаха да калкулират по-високите цени на горивата.