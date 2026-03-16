Експерти: Идва краят на евтините самолетни билети заради скока на горивата

"Нормално е да има притеснения, миналата година имаше 12-дневна война, помним 2008 г. какви бяха цените на горивата, но винаги след такива действия наблюдаваме повече туристи". Това каза в "Тази сутрин" по bTV проф. Румен Драганов - директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, за това как войната в Иран ще повлияе на българския туризъм.

Той обясни, че "сега полетите до Тел Авив и Дубай не са спрели, имаме много израелски туристи, самолетите са пълни". И допълни, че ранните записвания за летния туристически сезон "гарантират, че цената, която ще платите, наистина нея ще платите, защото цените ще се вдигат нагоре".

"Надявам се войната да приключи по-скоро, виждам канселиране на полети от Израел, имам приятели от там, които не успяха да дойдат тук, в същото време горивото се вдигна много", коментира председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков.

"С покачването на горивата на самолетите идва краят на евтините самолетни билети, които харесваме", отбеляза от своя страна Драганов.

Иванджиков посочи, че "цената на самолетния билет е силно повлияна от цената на горивото, тук в Европа и за късите дестинации като цяло нямаме голямо увеличение, но тези от Азия ще се вдигнат заради точката Катар".

Според Драганов "този район (Близкия изток) не е основа нито на входящ, нито на изходящ туризъм, тези, които трябваше да пътуват до Виетнам, до Тайланд, до Малдивите, те просто издърпаха датите с няколко седмици". И допълни, че "българският турист няма да пътува повече, отколкото миналата година, но той по принцип пътува доста".

"В живота си не съм видял цена надолу, нагоре ще си вървят, но винаги след подобни събития има увеличение на пътуванията", каза още Драганов.

Иванджиков също смята, че "определено" идва краят на евтините самолетни билети и обясни, че наред с високите цени на горивата, "сега авиокомпаниите искат и да компенсират това, че самолетите им са на земята".