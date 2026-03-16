Мартин Владимиров: България чрез особения управител има възможност да влияе на пазара на горива

При сценария, при който цената на петрола достига до 150 долара на барел, в следващите 2 седмици ще се материализира с още 20 цента на литър на колонката. Дали ще се случи, зависи от това дали САЩ ще направи коалиция, която да отвори Ормузкия проток. Това ще отнеме седмици, но самият факт, че се очаква такова решение, натиска цената надолу.

В България цените са най-ниски в момента, ръстът у нас е 10%, в ЕС е 30%. Но се очаква в следващите седмици да има сближаване.

Това коментира Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията в ефира на Нова тв.

Според него България има възможност да влияе на пазара на горива чрез особения управител в "Лукойл". Той може да натисне маржът на печалба максимално да се задържи.

Добър е подходът с директни трансфери към най-уязвимите, да се бъркаме в цените на колонките е най-голямата глупост, коментира още експертът. Неразумно е да се намаляват приходите от ДДС и акциз, защото така или иначе ни очаква инфлационен шок.

Това е най-тежката петролна криза в историята. Когато Русия нахлу в Украйна, цената достигна до 150 долара, а нямаше никакъв недостиг, а сега има. Веднъж спрян добива, много трудно се пуска обратно, припомни Владимиров.

Той обясни, че 1/3 от доставките на България идват от Казахстан, 1/3 - от Северна Африка, така че нямаме никакъв риск за доставките. Всички тези проблеми в Ормузкия проток обаче помагат на Кремъл. В България се купува много руски дизел, преправен от Турция и Египет - 20-30% от пазара. Потреблението му сега ще се засили. Това означава, че България и Черноморския регион ще помагат на войната на Русия.