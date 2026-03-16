Експерт: Развенчава се митът, че теглещите бързи кредити изпадат в дългова спирала

Развенчава се митът за дългова спирала в контекста на бързите кредити, коментира в "Тази сутрин" по bTV Николай Цветанов, председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК).

Преди дни АОНК и "Тренд" публикуваха доклад, който сочи, че 24% от българите са теглили поне веднъж бърз кредит през живота си. Според данните 3/4 от заемите са били между 500 и 2000 лева, а парите най-често са използвани за ремонти, техника, почивки и здравни нужди.

Според проучването 84% от клиентите са вземали до три кредита, а 74% посочват, че не са теглили нов заем, за да покрият старо задължение. Цветанов отбелязва, че повечето хора, които ползват такъв продукт, "са се научили как да го използват вследствие, ако се върне навреме, той не е толкова скъп".

"Развенчава се митът за дълговата спирала, близо 80% не теглят бърз кредит за рефинансиране, това е един пореден мит или е нещо, което е останало назад във времето, но колкото повече се грижим за финансовото образование, толкова това по-малко ще се случва", отбеляза още той.

Проучването обаче отчита и ниска ангажираност с договорните условия. Едва 30% проверяват дали фирмата е вписана в регистъра на БНБ, а над половината не познават рисковете. 44% четат само основните клаузи, а 11% подписват без изобщо да прегледат документите. "По-голямата група не чете условията - точно тези 11% са най-уязвимите", коментира Цветанов.

В същото време 91% казват, че представител на институцията им е обяснил условията преди подписване. Именно неясните договори доведоха и до държавни проверки през 2023 г. заради сигнали за нелоялни практики и подвеждаща информация от нерегламентирани кредитори. Председателят на АОНК подчерта, че "не сме се изчистили още от сивия сектор, за съжаление".

"Тук (при бързите кредити) не говорим за социално изключени потребители - бързина и надеждност са двата основни критерия".

Според Цветанов е нормално, че най-много хора от селата взимат кредити: "Може би заради ограничения достъп до други услуги, а сумата не оправдава пътуването за да се стигне до офис".