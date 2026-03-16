Вятърната енергия осигури над 19% от електричеството в Европа през изминалото денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, предава БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,2 процента от общото количество електроенергия (1110 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3 процента (205 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (89,2 процента), Ирландия (67,9 на сто) и Дания (64,9 процента). В България делът е 2 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (245,6 гигаватчаса), Испания (191,5 гигаватчаса) и Франция (152 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,8 гигаватчаса.