С два евроцента поскъпна дизелът през уикенда, на места вече е 1,53 евро

С два евроцента поскъпна дизелът през уикенда. Бензинът и пропан-бутанът - с 1, показват данни на платформата Fuelo.

Средната цена на дизела днес е 1,50 евро при 1,48 евро средна цена на 13 март и 1,43 евро преди седмица - на 9 март. На някои бензиностанции дизелът стига и до 1,53 евро.

При бензинът средната цена е с 1 евроцент повече от петък и 3 евроцента нагоре в сравнение с 9 март. На някои бензиностанции се продава за 1,39 евро.

Цената си в сравнение с 13 март е повишил пропан-бутанът - от 0,63 до 0,64. На 9 март е струвал 0,62 евро. Метанът се продава за 1,14 и остава без повишение.

Поскъпването е осезаемо и при премиум дизела, който е повишил цената си с 2 евроцента спрямо 13 март. От 1,69 на 1,71 евро. На 9 март е струвал 1,64.

Бензин А98 също е с 1 евроцент нагоре от петък и днес струва 1,58 евро за литър. На 9 март премиум бензинът се е продавал за 1,55 евро литъра.

В неделя служебният премиер Андрей Гюров обяви размерът на помощта заради нарастващите цени на горивата. Тя ще бъде 20 евро за физически лица, които имат доход до два пъти линията на бедност, което означава под 781 евро.

Средствата ще постъпват направо по банковите им сметки, без да е необходимо подаване на заявления, получаване на ваучери или използване на подобни механизми за предизборни кампании