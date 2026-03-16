Китайската икономика показва добри резултати през първите два месеца на годината

Днес пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която представи икономическото развитие на Китай през януари и февруари 2026 г., съобщава КМГ.

Говорител на Националната статистическа агенция заяви, че през първите два месеца на годината страната е въвела по-активната макроикономическа политика, ускорявайки антицикличното и междуцикличното регулиране, като се продължава разширяването на вътрешното търсене и се оптимизира предлагането, в резултат на което пазарното търсене отбеляза стабилен ръст, заетостта и цените остават стабилни, новите качествени производителни сили се разрастват и укрепват, а икономиката постига добри резултати през новата година.

За този период промишленото производство се ускорява, като производството на оборудване и високотехнологичната индустрия отбелязват ръст. Добавената стойност на промишлеността в страната при предприятия над определен размер се е увеличила с 6,3% на годишна база, на производството на оборудване с 9,3%, а тази на високотехнологичната промишленост с 13,1%, добави още говорителят.