ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Церемония по предаване на хуманитарна помощ от кит...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22476578 www.24chasa.bg

Китайската икономика показва добри резултати през първите два месеца на годината

КМГ

2260
Снимка: Китайска медийна група

Днес пресслужбата на Държавния съвет проведе пресконференция, на която представи икономическото развитие на Китай през януари и февруари 2026 г., съобщава КМГ.

Говорител на Националната статистическа агенция заяви, че през първите два месеца на годината страната е въвела по-активната макроикономическа политика, ускорявайки антицикличното и междуцикличното регулиране, като се продължава разширяването на вътрешното търсене и се оптимизира предлагането, в резултат на което пазарното търсене отбеляза стабилен ръст, заетостта и цените остават стабилни, новите качествени производителни сили се разрастват и укрепват, а икономиката постига добри резултати през новата година.

За този период промишленото производство се ускорява, като производството на оборудване и високотехнологичната индустрия отбелязват ръст. Добавената стойност на промишлеността в страната при предприятия над определен размер се е увеличила с 6,3% на годишна база, на производството на оборудване с 9,3%, а тази на високотехнологичната промишленост с 13,1%, добави още говорителят.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

