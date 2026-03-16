Китайска електронна компания избра България за реализирането на съвместен проект

Първият европейски проект на китайска компания, член на China Electronics Chamber of Commerce /CECC/, ще бъде реализиран в Тракия икономическа зона край българския град Пловдив. Това стана ясно след подписването на Меморандум за сътрудничество между Тракия икономическа зона /ТИЗ/ и китайската високотехнологична компания Qingdao Huashuo Gaoke New Energy Technology Co. Ltd. /накратко Huashuo/. Документът беше подписан от съоснователя и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона инж. Пламен Панчев и председателя на китайската компания г-жа Гуо Лицин /Guo Liqing/. Споразумението предвижда създаването на съвместно предприятие в България, което ще развива инфраструктура за използване и съхранение на възобновяема енергия, интелигентни системи за зареждане на електромобили и решения за енергийни мрежи от ново поколение.

Г-н Уан Нин /Wang Ning/ президент на China Electronics Chamber of Commerce заяви непосредствено след подписването на Меморандума, че това партньорство е първият задграничен проект в Европа на компания от организацията.

CECC обединява над 8000 фирми в електронната индустрия, които се занимават както с производство и дистрибуция, така и с научно-изследователска дейност.

„Споразумението с Тракия икономическа зона ще свърже бизнеса между Китай и България и ще насърчи притока на инвестиции", подчерта още Уан Нин. От своя страна Председателят на Huashuo г-жа Гуо допълни, че високотехнологичните енергийни системи, които могат да бъдат произвеждани в България, имат отличен пазарен потенциал в Германия и други европейски държави.

Подписването на Меморандума се случва непосредствено след срещи на китайската делегация в Германия. Г-н Уан Нин, г-жа Гуо Лицин и техните колеги г-н Цяо Ю /Qiao Yu/ - заместник генерален секретар на CECC и г-жа Джан Син /Zhang Xin/ - вицепрезидент на Huashuo, са коментирали с представители на немското правителство развитието на съвместни технологични проекти.

По време на посещението си в Пловдив китайската делегация проведе серия от срещи с представители на бизнеса и научните среди.

Сред тях бяха разговорите с директора на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие г-жа Катя Стайкова, по време на които бе постигната договореност за задълбочаване на сътрудничеството между асоциацията и китайската камара. Г-жа Стайкова благодари за топлото посрещане на 16-членната българска делегация, която бе на посещение в Китай през декември м.г. по покана на г-н Уан и г-жа Гуо.

Китайските гости разгледаха и културните забележителности на град Пловдив и изразиха мнението си за възможностите, които културната история на стария град дава за съвместно партньорство и обмен между китайски и български туристи.

Китайската делегация разгледа и научните разработки в Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомасата, където бяха представени конкретни проекти за съвместна работа в областта на устойчивата енергия и кръгова икономика. Те присъстваха и на демонстрации по приложната наука в колаборацията с компании за комунални услуги.

След срещите в Пловдив делегацията проведе разговори и в Българската агенция за инвестиции.

Преди отпътуването си за Китай представителите на китайския бизнес се срещнаха и с посланика на КНР в България Н. Пр. г-жа Дай Цинли, която високо оцени инициативата на Китайската търговска камара по електроника да подпомага китайските предприятия при навлизането им на европейския пазар чрез партньорства в България. Според посланик Дай Цинли, България има значителен потенциал и би могла да се превърне в стратегическа платформа за китайски инвестиции в Европа.