Зорница Илиева: Китайската модернизация и реформата на международната система

В исторически момент, когато западният либерален ред показва ясни признаци на изтощение, ерозиран от собствените си вътрешни противоречия, Китай се очертава като архитект на геополитическа алтернатива, съобщава КМГ.

За Запада отделно стоят въпросите за моралното износване, непрекъснатите военни авантюри, неспособността да предложи решения на системните кризи, проблемите с инструментализацията на световната финансова система и точно затова основният наратив се оказва възходът на Китай и кризата на еднополюсния ред. С 18% от световния БВП по паритет на покупателната способност, най-големия производствен капацитет на планетата, който произвежда над 30% от световните промишлени стоки, глобалното лидерство в електрическите превозни средства, слънчевите панели, батериите и 5G мрежите, както и търговската мрежа, обхващаща повече от 150 страни, Китай несъмнено изгражда стълбовете на многополюсния свят. И то в етап, когато САЩ, например, не разполагат с приемлив морков, който да привлече Китай в друга посока.

Китай се оказва с поразителна устойчивост и не направи компромиси с налагани мита, не жертва сигурността си поради икономическо изнудване и намира начини да отговаря на неприемлив натиск или ограничаване на ползвани пазари зад граница. В допълнение, се оказва, че мисли стратегически и изгражда резерви, които в смутни и сложни времена се оказват жизнено важни. Сключвани дългосрочни договори са добре премислени и в унисон с политическата логика на председателя Си Дзинпин.

На практика Китай не е вече развиваща се икономика, а е единствената нация с икономически, технологичен, финансов и дипломатически мащаб, способна сериозно да оспори еднополюсната реторика на САЩ. Без да бие тъпан по света за прилагани политики, действия,намерения или лоялност към сключени споразумения и договори. В същото време постигна възможност за подкрепа на Глобалния Юг в усилията му да постигне по-справедлив, плуралистичен и суверенен ред. Всичко това чрез историческо търпение и стратегически прагматизъм с цел създаване на многополюсен свят, в който властта не е концентрирана в един полюс, а се разпределя между множество центрове за взимане на суверенни решения. Свързано, разбира се, с преконфигурирането на финансовата международна система с оспорване хегемонията на долара. Разработената Система за трансгранични междубанкови плащания , която макар и да не замества SWIFT предлага суверенен, по-ефектвен и по-евтин канал за международни транзакци. Те са за поне 83 млрд дол с наз 1400 институции, свързани в 110 държави. Това укрепва финансовата автономност на нациите, които исторически са страдали от колониалния обхват на някои от т.н. велики. Пряка е връзката с китайската глобална проекция около нормативната визия за "Общността на споделеното бъдеще за човечеството", цивилизацонно предложение с отхвърляне логиката на конфронтация със западния ред. Насърчава се сътрудничеството, зачитане суверенитета и съвместното развитие.

Видно е, че Китай официално се застъпва за преход към равнопоставен и подреден многополюсен свят, противопоставяйки се на т.н. "униполярна хегемония" и "блокова конфронтация".Това е визия като алтернатива на господството на една суперсила и роля на институции като ООН, БРИКС, ШОС.Ван И, външен министър на Киай, този месец направи изявление, че китайската концепция се основава на два ключови принцпа:

- равнопоставеност - всяка страна, независимо от мащаб и икономичска мощ да има равен глас в международната общност

- ред - многополярността да се основава на общопризнати правила като устава на ООН, а не на "правото на силния".

Според Китай инструментите за този нов ред и инициативи трябва да са позиционирането на страните от Глобалния Юг като основна движеща сила за промените. И още - развитие на инициативата за обща сигурност, проекта "Един пояс, един път", разширяването на БРИКС. Икономически двигател, разбира се, е факта, че Китай ще представлява нарастващ дял от световния БВП и ще затвърди позицията си на централен икономически стълб в многополюсната система.В тази връзка се изграждат партньорства, особено в Африка и Латинска Америка, като се насърчава независимата външна политика без външна намеса. Така се изгражда конструктивна роля в управлението на международните отношения заедно с други държави като се противопоставя на манталитета на Студената война.

Ван И говори, че Глобалният Юг е ключова движеща сила за насърчаване на многополюсния свят и Китай затвърждава подкрепата си за мир и многополюсен свят. Той на пресконференция на 8 март 2026г заявява ,че многополярността е това, което трябва да изгражда международния пейзаж. Допълва, че не се съмнява, че Китай и САЩ имат значително влияние върху света, но не бива да се забравя, че на планетата има 190 държави. Бъдещето на човечеството ще трябва да се изковава чрез колективните усилия на всички нации. Разнообразието, казва Ван И, е присъща природа на човешкото общество, но многополярността е това, което ще изгражда международния пейзаж. Той е наясно, че като се гледа назад към историята, се вижда, че съперничеството между великите сили и блоковата конфронтация неизменно са причинявали бедствия и болка на хората. Затова Китай няма да се движи по този път. Предписал е в своята Конституция, че следва независима външна политика и е ангажиран да следва път на мирно развитие. Казва, че Китай никога няма да се стреми към хегемония или експанзия, колкото и да се развива като най-мощната нация в света. В много отношения. предложението, което прави Ван И е да изгради равноправен и подреден многополюсен свят. Това трябва да е отговорност на всички държави, подчертава Ван И. Големите държави трябва да са по-щедри, да поемат повече отговорности и да дават пример как да се спазват правилата на международното право. Китай ще продължи, казва Ван И, да играе конструктивна роля в реформиране на глобалното управление и ще работи с всички държави за изграждане на многополюсня свят. На въпрос за "съвместно управление Китай-САЩ" Ван И отговоря, че "Китай не се придържа към логиката за съвместно управление на големите сили". Всичко това се случва на четвъртата сесия на 14-тия Всекитайски народен конгрес, където Ван И отговаря на въпроси на китайски и чужди журналисти за външната политка на Пекин. Според NBC Ван И е заявил, че " отношенията между САЩ и Китай са едни от най-важните двустранни връзки в света и че стратегическите избори на двете страни влияят на глобалните исторически тенденции". Но каква алтернатива би предложил Китай , за да избегне конфронтация със САЩ като същевременно да увери света, че възходящият Китай няма намерение да преобърне настоящата международна система? Ван И казва, че Китай и САЩ действително имат значително влияние върху света,но държавите по света са 190.

Китай не приема постоянното подчинение. В момента оспорва глобалната капиталистическа система "отвътре".. Ангажира се със система, която предлага сътрудничество, стратегическо държавно планиране с дълбока интеграция в глобалните вериги за съдаване на стойност. Това е предимство и за партньори в Африка, Азия и Латинска Америка.Китайските инвестиции там обслужват взаимни интереси, осигуряват се суровини за азиатския гигант, но същевременно се отварят нови пазари за стоките на самите партньори и се разширява достъпа им за финансиране. Това е стимул за развитие без строгите условия на МВФ и Световната банка. Изисква се обаче и внимателно навигиране и дългосрочна визия. Инвестициите да се насочват към истинска, диверсифицирана, продуктивна трансформация , за да има устойчиво развитие.

Всъщност влиянието на Китай върху световната търговия, например, ясно личи от оховестените данни за 2026г Започна се с исторически рекорд, защото Пекин навлезе в тази година с най-голямо увеличение на външнотърговския си излишък до 213.6 млрд дол за м.януари- февруари и така балансира напрежението, което е изпитвал със САЩ.Огромни са скоковете в европейските и африканскике пазари. Износът на Китай се е увеличил с 21.8% и е достигнал 656 млрд дол. Вносът е с увеличение от 19.8%. Но в отношенията със САЩ явно духат и студени ветрове. Продължаващите тарифни спорове влияят пряко върху търговията.Износът на Китай за САЩ е спаднал с 11%.Но САЩ остават най-големият единичен ескпортен пазар на Китай. Все пак те се обръщат към алтернативни пазари, за да преодолеят ограничениято от Запад.Наблюдава се "китайска буря" към африкански и европейски пазари.С 50% е увелечен износа за Африка и това е т.н. китайски щит.За ЕС увелечението е от 27.8 %, а за Латинска Америка- 16.4%. Китай определено разширява своята глобална търговска мрежа до много по-широка география.Променено е отношението и от Европа. ЕС търси баланс и засилва търговските си връзки с Пекин, за да сведат до минимум икономическите рискове. След несигурността от тарифната политика на САЩ.Определоно Китай е излязъл от периода на рецесия в края на 2025г. Доказателствата са резултатите за двата месеца от тази година. Безспорно може да се каже, че "гласът на Китай ще бъде сред най-влиятелните" на международната сцена.