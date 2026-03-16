87% от българските банкноти вече за иззети, у хората остават към 3 млрд. лв.

89% от българските банкноти са прибрани, процесът на обращението и в евро и в лева е почти приключил. Там където има останали български банкноти търговските банки ще работят по обмяната им без такси, безплатно, до средата на годината, а БНБ - безсрочно. Това заяви в началото на брифинга председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов. Дали ще останат 8 или 10%, няма да бъдат иззети всички, това показва практиката в другите държави. По късно той уточни, че в хората са останали към 3 млрд. лв.

От 9 до 13 март "Български пощи" са регистрирали 6334 операции за 6,529 млн. лева. От началото на годината до 13 март пощите са реализирани 175 398 операции за 252 млн. Въпреки несвойствената за тях задача компанията се справила доста добре, заяви Иванов.

От 6 март са регистрирани 6 нови случаи на опит за пласиране на фалшиво евро. 177 са случаите от началото на годината. Ежеседмично служителите на реда следят ситуацията.