Проектът навлиза във втората си година с разширен образователен формат за финансова грамотност и отговорно поведение онлайн

Пощенска банка надгражда своята кампания за дигиталната финансова грамотност „Финанси под Ctrl“ и дава старт на новия сезон с иновативната платформа Cyber City и първата по рода си phygital escape стая Cyber room. Във второто издание на кампанията банката разширява инициативата с още по-практически и ангажиращи формати, насочени към информираното и отговорно поведение в дигитална среда.

С новата платформа Пощенска банка устойчиво инвестира в ангажимента си за повишаване на финансовата и дигиталната култура в обществото, като използва най-модерните и креативни средства, за да достигне до всички потребители на дигитални услуги. Със Cyber city Пощенска банка говори на езика на младото поколение и предлага геймифицирано съдържание, което прави знанието за кибербезопасност достъпно и лесно разбираемо. Платформата потапя потребителите в интерактивна среда, в която преминават през серия от реалистични ситуации, свързани с онлайн плащания, защита на личните данни, фишинг съобщения и разпознаване на измамни практики. Чрез кратки казуси и въпроси, базирани на ежедневни дигитални сценарии, платформата помага на участниците да проверят знанията си и да изградят по-сигурни навици при използването на дигитални услуги. Всеки, който премине успешно през предизвикателството на въпросите, може да участва в томбола за iPhone 17.

„Финанси под Ctrl“ надскача традиционните представи за финансова грамотност и създава нов phygital модел на интеракция, който съчетава дигиталната реалност с физическото преживяване. Предизвикателствата на онлайн платформата ще бъдат пренесени в иновативната Cyber Room – образователна escape стая, в която участниците преминават през серия от загадки, като основната цел е да «спасят» своите лични данни и да предотвратят злоупотребата с тях.

Чрез логически задачи и практически казуси форматът показва по достъпен начин как възникват подобни рискове и как хората могат да ги разпознават и избягват при ежедневното използване на онлайн услуги.

С все по-бързото навлизане на дигиталните финансови услуги в ежедневието нараства и необходимостта от информираност относно съпътстващите заплахи. Измамните практики стават все по-усъвършенствани, а разминаването между осведомеността и уязвимостта засяга широк кръг хора - от потребители, които тепърва навлизат в дигиталния свят, до такива, чиито финансови дейности са изцяло онлайн. „Финанси под Ctrl“ адресира тези рискове, създавайки платформа, подчинена на концепцията, че информираността остава най-надеждната защита.

„Финансовата грамотност и дигиталната безопасност вече са задължителна част от ежедневните решения, които вземаме. С „Финанси под Ctrl“ продължаваме целенасочено да развиваме инициативата, защото вярваме, че информираността и практическите знания дават на хората увереност да управляват финансите си отговорно и да се ориентират спокойно в дигиталната среда. Вярваме, че превенцията е възможна и не е необходимо да станеш жертва на киберизмама, за да научиш кои са основните правила на отговорното дигитално поведение. Нашата роля като банка е не само да предоставяме услуги, а да бъдем надежден партньор в изграждането на тази култура“, коментират от Пощенска банка.

Инициативата стъпва върху разбирането, че знанието и практическата подготовка дават увереност на хората да използват дигиталните услуги безопасно и отговорно. Чрез Cyber City и Cyber room Пощенска банка предоставя достъпно и приложимо съдържание, което подкрепя както потребители с ограничен опит, така и хора, които непрекъснато търсят ново знание и искат да затвърдят своите умения за сигурно поведение онлайн.

Платформата Cyber City е достъпна на https://www.finansipodctrl.bg/cybercity/, а Cyber Room очаква своите посетители на ул. „Бадемова гора“ 7Б в София.

Повече за инициативата, както и за останалите проекти на банката, свързани с изграждането на финансова грамотност, можете да откриете на www.postbank.bg.