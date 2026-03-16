Днес хлябът рядко има собствена история. По-често е анонимен, бърз и произведен далеч от очите на потребителите. И все пак все още има места, където месенето на хляб е ритуал, който започва рано сутрин и продължава през деня пред очите на всички. В пекарните „Хляб за живот“ на „Фантастико“ ръцете на майсторите работят – бавно, уверено и с много любов. Тук хлябът не бърза. Брашното и водата се събират под ръцете на майстора, превръщат се в меко тесто, което се оформя с търпение и втасва бавно, докато не стане гладко и живо. А когато го извадят от фурната, от витрините се носи аромат на детство.

Снимка: „Фантастико“

„Хляб за живот“ е повече от пекарна – това е място, където храната се създава с уважение към традициите и към клиентите. Асортиментът включва около 30 различни тестени изделия – от хляба с хрупкава коричка, през меката закуска до вкусния козунак, който се търси не само около Великден. Всички продукти се приготвят изцяло на място. От замесването през втасването до изпичането. Без подобрители, с брашна от каменна мелница и квас, който се поддържа ежедневно. Това прави процесите по-дълги, но и означава прозрачност – нещо, което все повече клиенти търсят.

Снимка: „Фантастико“

„При хляба с квас стартираме със замесване на тестото, след което го оставяме да втаса от 3 до 4 часа. След това оформяме и поставяме в специални панери, където втасва минимум 18 часа, правим съответната шарка и печем“, разказва Любен Славов, технолог на хляб и хлебни изделия във „Фантастико“. При хляба с мая процесът е по-кратък, но всяка стъпка остава видима за клиента – от почивката на тестото до финалното изпичане. Именно затова всеки хляб е уникален и различен. Понякога е със сантиметър по-широк, друг път коричката е по-изпечена или формата леко се различава. Това не е случайност, а естественият резултат от ръчната изработка и истинските съставки. И точно в това се крие неговата стойност – никога идентичен, винаги ръчен. „Това, че клиентите виждат ръцете на майстора и как се приготвят продуктите, създава доверие у клиентите – знаят какво купуват“, добавя Камелия Спасова, търговски директор в семейната компания.

Снимка: „Фантастико“

Асортиментът на „Хляб за живот“ се развива сезонно – през зимата акцентът пада върху баници и тиквеници, през пролетта върху козуначените изделия, а по празниците се приготвят специални погачи. Сред новите продукти е пшенично-ръженият хляб със семена и квас.

Сред най-предпочитаните изделия остават селските хлябове – с мая и с квас, а сред закуските това са милинките и кренвиршките. Наред с тях все по-силен интерес има към специалните хлябове – включително протеиновите, които отговарят на днешните тенденции и намират мястото си на рафтовете на пекарната.

„Искаме при първата среща с хляба от нашите пекарни хората да усетят хрупкавата коричка, меката сърцевина и вкусът от пекарните в детството на всеки един от нас“, обобщава Камелия Спасова.

