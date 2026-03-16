Владимир Иванов: Пазарът на стоки и услуги у нас още не е реагирал на кризата в Близкия изток

54 бензиностанции са проверени за скок на цените на горивата. Резултатите тепърва предстои да бъдат обявени от НАП. Това заяви председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов по време на седмичния брифинг.

Той уточни, че пазарът на стоките и услугите у нас още не е реагирал на кризата в Близкия изток, в момента няма формирана тенденция, а само негативни очаквания и спекулативно изражение по отношение на пазара на петрол.

Месечната инфлация за февруари е 0,4 процента. Това представлява увеличение с 0,1 процентни пункта спрямо предварителните експресни оценки (т.нар. флаш инфлация), представени миналата седмица. Това каза зам.-председателят на Националния статистически институт Свилен Колев на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото в Министерския съвет.

Годишната инфлация за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. остава без промяна - 3,3%.

По отношение на хармонизирания индекс на потребителските цени, който се използва за сравнение в рамките на Европейския съюз, месечната инфлация за февруари е 0,2%, което е с 0,1 процентни пункта повече от предварителната експресна оценка. Годишната инфлация по този индекс за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 2,1%, при 2 на сто според предварителните оценки.

„Това ниво е близко до средните стойности за еврозоната", отчете Колев.

На годишна база през февруари има повишение на групата "Развлечения, спорт и култура" с 15,7%. При "Ресторанти и хотели" повишението е 9,1%, в образователните услуги 8,6%, в групата "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" повишението е 6,2 на сто. Групите, в които има намаление, са "Информация и комуникация" с - 3,1%, в транспорта има понижение с 1,9%.

Александър Калоянчев от КЗП коментира, че отчитат увеличение на цените в сферата на услугите след влизане в сила на еврото. Той увери, че където има отчетено необосновано увеличение на цените след въвеждане на еврото, са издадени наказателни постановления. Имало единични случаи на нелоялна търговка практика със 100% увеличение, както и такива с 50%, но не било тенденция.