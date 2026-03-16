Азиатските борси стартираха разнопосочно, след като Уолстрийт приключи на червено в петък

Днешната търговия на Токийската фондова борса бе белязана от спадове. Вероятността за икономическо забавяне вследствие на продължаващото покачване на цените на суровия петрол продължава да тревожи пазарните участници, предаде Киодо, цитирана от БТА.

Водещият индекс Nikkei 225 загуби 68,46 пункта или 0,13 на сто до 53 751,15 пункта, намалявайки за трета поредна сесия. По-широкият индекс Topix спадна с 18,30 пункта или 0,50 на сто до ниво 3610,73 пункта. Най-значително поевтиняха търгуваните в Токио компании за цветни метали, нефтопродукти, въглища и изделия от каучук.

Щатският долар отбеляза леко понижение до 159 йени в Токио, като се задържа около нивата, до които се срина през януари, поради опасения, че японските власти може да се намесят на валутните пазари, за да спрат поевтиняването на йената.

Доларът се търгува за 159,28-29 йени в сравнение с 159,67-77 йени в Ню Йорк и 159,42-44 йени в Токио в петък следобед.

Еврото се котира за 1,1426-1427 долара и 182,00-04 йени спрямо 1,1411-1421 долара и 182,24-34 йени в Ню Йорк и 1,1457-1459 долара и 182,65-69 йени в Токио в петък следобед.

Противно на развитието в Токио, в борсата в Сеул прекъсна серията от загуби и закри с растеж от над 1 на сто благодарение на поскъпването на книжата на производителите на чипове, предаде Йонхап.

Водещият южнокорейски индекс Kospi се повиши с 1,14 на сто до 5549,82 пункта при засилена търговия – за над 21,6 трилиона вона (14,4 милиарда долара).

Акциите на технологичния гигант „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) скочиха с 2,83 на сто, а на „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) - със 7 на сто.

В Хонконг и Шанхай борсовите индекси са в различни посоки - Hang Seng е нагоре с 1,45 на сто до 25 834,02 пункта, докато Shanghai Composite загуби 0,26 на сто до 4084,79 пункта.

Nifty 50 в Индия днес се повиши с 0,98 на сто до 23 377,80 пункта.

Търговията на Уолстрийт в петък приключи в червено, като и трите водещи индекса записаха седмично понижение.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average изтри 0,26 на сто до 46 558,47 пункта.

Широкообхватният S&P 500 спадна с 0,61 на сто до 6632,19 пункта, а технологичният Nasdaq – с 0,93 на сто до 22 105,359 пункта.