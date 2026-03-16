Фестивалът ще се проведе в пространствата около сградите и шоурумите на бул. „Христофор Колумб“ 43

Томбола с награди, огромна парти зона за игра, много атракции и забавления за деца очакват посетителите и техните семейства

Първият по рода си Пролетен уикенд фестивал на китайските марки автомобили и техните фенове ще се проведе на 28-29 март на бул. „Христофор Колумб“ 43 в София. На събитието са поканени всички китайски автомобили, техните вносители, представители и дилъри в България, както и собственици и фенове. Входът е свободен.

Домакините на феста - Авто Юнион, официален представител в България на BYD (Build Your Dreams) – най-големият производител на електрифицирани превозни средства (NEVs) в света, както и Чайна Мотор Къмпани АД, официален вносител и ексклузивен представител на DONGFENG за България и Сърбия, са подсигурили пространства в партерните помещения, изложбените зали и зоната за паркиране около сградите на бул. „Христофор Колумб“ 43 в София, където всяка марка може да разположи своите модели. Към датата на провеждане на фестивала на мястото ще е отворил врати и първият шоурум на BYD, в който ще могат да се разгледат моделите на марката в България.

Пролетният уикенд фест е покана към всички фенове и собственици на китайски автомобили и техните семейства да се потопят в света на новото поколение автомобили от Китай, в което иновациите и технологиите, електрическата мобилност и модерният дизайн вървят ръка за ръка. За първи път на едно място посетителите ще могат да видят широк спектър от атрактивни модели на различни водещи китайски производители, които уверено завладяват европейските пътища със своите технологии, смел дизайн и впечатляващо съотношение между цена и качество. В изложбената част ще се включат над 50 автомобила. Гостите ще имат възможност да разгледат и сравнят автомобили от различни класове – от компактни градски модели до луксозни SUV, офроудъри и високотехнологични електромобили от ново поколение. Посетителите също така ще имат възможност да се качат на чисто новите MHERO - 4х4 премиум SUV, които правят фурор в Азия. На място ще има китайски автомобил с над 1000 к.с. мощност. Участници ще демонстрират и марки и модели, които не се продават в Европа – Xiaomi , Li Auto и някои модели на Zeekr.

Домакините на феста са помислили за пълноценно преживяване и прекарване на феновете и семействата им. Докато родителите разглеждат автомобилите, най-малките ще се забавляват в специално обособена детска зона за игра на закрито с площ от над 800 м 2 и за тях ще се грижат професионални аниматори, които ще им организират игри и изненади. Ще има DJ, подаръци и награди, вкусни лакомства и танци. Децата ще бъдат посрещани от гигантска панда.

Планира се зона с автомобилни симулатори и плейстейшъни. През първия ден от феста - събота, 28 март, ще има голяма томбола с атрактивни награди. Предвидени са зони за кафе, чай, хапки и напитки. За настроението на родителите е предвиден и специален кът с дегустация на висококачествени вина.

„Целта на фестивала е почитателите и собствениците на китайски автомобили да се почувстват като една общност и да преживеят заедно и със семействата си положителни моменти и емоции, за да усетят общата енергия на една бързо развиваща се индустрия. Независимо дали са запалени фенове или вече притежават китайски автомобил, а може би просто изгарят от любопитство и в момента обмислят и проучват възможността да закупят такъв автомобил за себе си и своето семейство, и биха искали да станат част от нашата общност – този фестивал е за всички тях“, споделят организаторите.

Входът за събитието е свободен, а организаторите и домакините очакват стотици посетители.