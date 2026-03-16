Цената на природния газ на хъба TTF се задържа на 51 евро, на "Газов хъб Балкан" е 41 евро

Априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са на цена от 51,270 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13:25 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 50,865 евро за мегаватчас, докато петък борсата затвори при стойности от 50,115 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 17 март, е 41,04 евро за мегаватчас или с 9,59 на сто по-малко от вчера в същия сегмент, посочва БТА. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 36,53 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 41,04 евро за мегаватчас.