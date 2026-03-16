ОИСР: Икономическият растеж на страните от Г-20 се забавя към края на 2025 г.



Има загуба на инерция в икономическия растеж на страните от Г-20, сочат предварителните оценки за последното тримесечие на 2025 година на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), представени днес и получени в БТА.

Растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) на страните от Г-20 се забавя до 0,7 процента през четвъртото тримесечие на 2025 година спрямо предходното тримесечие, съгласно предварителните оценки. Това означава загуба на инерция спрямо отчетените 0,9 процента в предходното тримесечие.

Канада и Южна Корея отчетоха свиване на БВП с 0,2 и 0,4 процента съответно при регистриран ръст от 0,6 и 1,3 процента съответно в месеците от юли до септември 2025 година.

Растежа в САЩ е намалял от 1,1 процента през трето тримесечие на 0,2 на процента през четвъртото тримесечие на миналата година, отчасти в резултат на прекъсването на работата на федералното правителство.

Растежът се забавя и в Турция (от 1,0 процент на 0,4 процента), както и в по-малка степен във Франция (от 0,5 на 0,2 процента) и в Индия (от 2,1 процента на 1,8 процента).

За разлика от посочените примери други страни от Г-20, чието икономическо представяне през отчетния период контрастира. Така например Япония бележи съществено подобрение (от спад с 0,7 процента през третото тримесечие до ръст от 0,3 процента) и Мексико (от 0,1 на 0,9 процента).

По-умерено ускорение се наблюдава в Австралия (от 0,5 на 0,8 процента); Бразилия (от 0 процента на 0,1 процента); Китай (от 1,1 процента на 1,2 процента); Германия (от 0 процента на 0,3 процента); Италия (от 0,2 процента на 0,3 процента); Саудитска Арабия (от 1,2 на 1,4 процента) и Южна Африка (от 0,3 на 0,4 процента).

Индонезия и Великобритания не отчитат промяна в траекторията на своя БВП в края на миналата година, спрямо третото тримесечие - съответно 1,3 и 0,1 процента.

В сравнение със същия период на 2024 г., БВП на страните от Г-20 е с 3,2 процента по-голям през четвъртото тримесечие на миналата година. Сред икономиките от Г-20, за които има налични данни, Индия е страната с най-висок растеж на годишна база - 7,6 процента, а Германия с най-малък растеж - 0,4 процента.

Индийската икономика бележи най-силно разширяване - със 7,5 процента, спрямо останалите страни в Г-20. На второ място се нарежда Индонезия с годишен ръст през 2025 от 5,1 процента и Китай (5,0 процента). За разлика от тях Италия (0,2 процента) и Германия (0,5 процента) записват най-слабото икономическо представяне в Г-20.

Растежът на икономиката на страните от ОИСР като цяло остава стабилен - на ниво от 1,8 процента през миналата година.