Багдад ще обнови тръбопровода за директен износ на петрол от Киркук към Турция

Ирак работи по възстановяването на неизползван петролопровод, който ще позволи износът на суров петрол от находищата в северната провинция Киркук да се извършва директно към турското пристанище Джейхан, заобикаляйки автономния регион Иракски Кюрдистан.

Това съобщи министърът на петрола на Ирак Хаян Абдел Гани във видеообръщение, цитиран от Ройтерс и БТА.

По думите му инспекцията на около 100-километров участък от тръбопровода ще приключи до една седмица, което ще позволи възобновяване на директния износ на петрол от провинция Киркук.

Планираното възстановяване на подаването по тръбопровода Киркук–Джейхан, който не работи повече от десетилетие, ще осигури алтернативен маршрут на съществуващата инфраструктура за износ през автономния регион Иракски Кюрдистан.

960-километровият тръбопровод, който по време на експлоатацията си е транспортирал около 0,5 процента от световните доставки на петрол, беше спрян през 2014 г. след серия нападения на бойци от джихадистката групировка Ислямска държава.

Миналата седмица иракското министерство на петрола призова регионалното правителство на Иракски Кюрдистан да позволи използването на техния тръбопровод като алтернативен маршрут за износ на суров петрол, след като доставките бяха засегнати от конфликта с Иран.

По-късно обаче правителството в Багдад заяви, че кюрдските власти са поставили условия за използването на съоръжението.

От своя страна властите в Иракски Кюрдистан отхвърлиха обвиненията, че възпрепятстват износа на петрол, и заявиха, че правителството в Багдад не е успяло да се справи с предизвикателствата, свързани със сигурността и икономическата ситуация в петролния сектор в региона.