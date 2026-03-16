Проф. Драгомир Пламенов: Автоматика, електроника, ...

КЕВР изиска от "Софийска вода" информация за високите сметки в блок в "Младост 1"

КЕВР СНИМКА: Архив

Високи сметки за вода, някои от които достигат 840 евро, накара КЕВР да поиска информация от "Софийска вода" за фактурирането за този блок, съобщиха от регулатора.

С писмо до ръководството на компанията  КЕВР изиска да бъде информирана за резултатите от извършваната проверка по случая. След получаване на доклада и необходимата документация, в съответствие със своите законови правомощия, комисията ще се произнесе за спазване на Общите условия на дружеството и дали в издадените фактури е приложена одобрената от комисията пределна цена на ВиК услуги.

КЕВР очаква в кратък срок да получи резултатите от проверката като счита, че обективното и своевременно изясняване на подобни случаи е в интерес както на потребителите, така и на водното дружество, се се казва в съобщение на регулатора до медиите.   

Четете още

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел