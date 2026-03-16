Назначиха инж. Цветелин Миланов за шеф на Североизточното държавно предприятие

Със заповеди на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов за директор на Североизточното държавно предприятие (СИДП) е назначен инж. Цветелин Миланов, а за председател на Управителния съвет - инж. Йорданка Найденова, съобщиха от пресцентъра на предприятието.

Досега на тези постове бяха съответно инж. Ивелин Тодоров и Илтер Бейзатов.

Миланов е завършил Лесотехническия университет (ЛТУ) в София през 1992 г., като е заемал длъжностите директор на Държавното ловно стопанство (ДЛС) в Тервел и на Северноцентралното държавно предприятие. Инж. Найденова, която също е завършила ЛТУ в София през 1992г. е дългогодишен директор на Държавното горско стопанство в Генерал Тошево, отбелязаха от пресцентъра на СИДП.

В Управителния съвет на предприятието е назначен и инж. Кирил Колев, който е завършил Лесотехническия университет през 2009 г. и е директор на ДЛС "Воден-Ирихисар".

Тримата новоназначени от министър Христанов, формиращи Управителния съвет на СИДП, което управлява държавните горски територии в четири административни области – Шумен, Варна, Добрич и Търговище, днес проведоха и първото си заседание, за да разгледат най-неотложните въпроси и внесените през последните седмици докладни, казаха за БТА от пресцентъра на предприятието.