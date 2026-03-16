Шофьори от Северна Гърция зареждат в България заради по-ниската цена на горивата

Шофьори от районите на Северна Гърция отиват да зареждат автомобилите си в България, заради по-ниските цени на горивата, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Най-често бензиностанции в България посещават жители на северните райони на област Серес, близо до граничния пункт Промахон. Причината е значителната разлика в цените на горивата между двете страни, информира БТА.

Средната цена на безоловния бензин в България е около 1,41 евро за литър, докато в Серес и в други части на Гърция достига или надхвърля 1,92 евро. Разликата е приблизително 50 евроцента на литър. Дизеловото гориво струва около 1,57 евро за литър в България, в сравнение с приблизително 1,85 евро в Гърция, се посочва в информацията на телевизията.

Медията припомня, че гръцките шофьори трябва да вземат предвид и допълнителни разходи, включително около 4,70 евро за пътни такси, както и винетка за движение във вътрешността на България, която струва 4,10 евро за еднодневен престой или 7,70 евро за седмица. Въпреки това мнозина смятат, че общото спестяване при зареждане на по-голямо количество остава значително.

Телевизията цитира и служители на български бензиностанции в района, според които гръцки шофьори се опитват да пълнят и малки туби с гориво, което може да доведе до глоби при проверка.

Същевременно се наблюдава и обратната тенденция – част от българските граждани преминават границата към Гърция, за да пазаруват хранителни продукти, тъй като, по думите им, цените на много стоки в България са се увеличили след въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.