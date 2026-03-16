Цените на петрола се понижиха на фона на надеждите за отваряне на Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола се понижиха в понеделник на фона на надеждите за повторното отваряне на важния Ормузки проток.

С навлизането на войната в Близкия изток в третата си седмица, повечето европейски акции се повишиха, докато азиатските акции предимно паднаха.

Международният бенчмарк Brent поевтиня с около 2% до 101 долара за барел, а американският WTI спадна с над 5% до 93,37 долара.

Спадът последва изявление на директора на Международната агенция по енергетика (IEA) Фатих Бирол, че страните членки могат да освободят допълнителни количества петрол от стратегическите резерви „ако е необходимо". Агенцията вече одобри най-голямото освобождаване досега – 400 милиона барела.

Международният бенчмарк суров петрол Brent от Северно море се повиши само с 0,1% - след като по-рано през деня се повиши с около три процента - а основният американски договор West Texas Intermediate загуби повече от един процент.

Това се случи, след като неирански петролен танкер премина през Ормузкия проток с активирана автоматична транспондерна система, въпреки сериозните смущения в корабоплаването по важния воден път, според монитора Marine Traffic.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оказа натиск върху световните сили през уикенда да помогнат за повторното отваряне на жизненоважния корабен път, блокиран от иранските атаки.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че Лондон работи със съюзниците си, за да изготви „жизнеспособен" план за повторно отваряне на Ормузкия проток, който Иран обяви за затворен за трафик на САЩ и съюзниците на САЩ.

Междувременно Германия заяви, че войната в Близкия изток, започната от американско-израелските удари срещу Иран, „няма нищо общо с НАТО.

„Ситуацията не е близо до разрешаване, но инвеститорите изглеждат успокоени от признаци на действие", каза инвестиционният директор на AJ Bell Ръс Моулд.

Фондовите пазари в Лондон, Париж и Франкфурт се повишиха в понеделник, но анализаторите предупредиха, че пазарните настроения остават крехки.

В Азия Токио и Шанхай затвориха с понижение, докато Хонконг се повиши, съобщи tribune.com.

По време на азиатските търговски часове цената на суровия петрол се покачи над 100 долара за барел след атаки срещу петролна инфраструктура на източното крайбрежие на ОАЕ и удари по иранския остров Харг.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред CBS, че страната му не се интересува от преговори с Вашингтон, но е готова да разговаря с други страни относно безопасното преминаване през Ормузкия проток.

Двете страни продължиха престрелките в понеделник, като Саудитска Арабия заяви, че е прихванала повече от 60 дрона от полунощ, докато полетите бяха временно спрени на летището в Дубай, след като „инцидент, свързан с дрон", предизвика пожар наблизо.

Въпреки че се очаква те да запазят лихвените проценти, всички коментари относно въздействието на войната и покачващите се цени на енергията върху съответните им икономики ще бъдат следени отблизо.

„Инвеститорите искат да чуят какво мислят централните банкери по света за потенциален инфлационен шок и продължителна енергийна криза и как това се отразява на бъдещото им вземане на решения", каза Катлийн Брукс, директор на изследванията в търговската група XTB.

Япония заяви в понеделник, че започва да освобождава стратегически петролни резерви, след като членовете на Международната агенция по енергетика се споразумяха миналата седмица да използват запасите си от петрол, за да смекчат скока на цените, причинен от войната.

„Въздействието на геополитическите събития върху пазарите и макроикономическите перспективи зависят повече от това кога транзитът през Ормузкия проток започне да се нормализира, отколкото от това кога военните действия ще приключат", пише Майкъл Браун в Pepperstone.