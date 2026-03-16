Серията от срещи в Пловдив, Велико Търново, София, Бургас и Варна даде възможност на ученици и студенти да се срещнат с експерти от Кока-Кола ХБК България и да научат повече за реалната бизнес среда

Над 320 ученици и студенти от пет български града се включиха в инициативата „Среща с големия бизнес“, която се проведе в Пловдив, Велико Търново, София, Бургас и Варна. Събитията се организираха от Младежкия съвет към Американското посолство в България, а Кока-Кола ХБК България се включи като партньор чрез своята образователна програма #YouthEmpowered, насочена към развитието на умения и кариерна ориентация на младите хора.

По време на срещите учениците и студентите имаха възможност да се запознаят отблизо с реалната бизнес среда и да чуят вдъхновяващи истории както от професионалния път на експерти от екипа на Кока-Кола ХБК България, така и от предприемача Методи Каназирски, основател на „Вектори Дизайн“, който също се включи като гост-лектор в поредицата. В Пловдив гост-лектор на Кока-Кола ХБК България бе Адриана Трифонова, която говори за адаптивността като ключово качество за новото поколение професионалисти. Във Велико Търново Христо Димов и Анита Митева представиха темата за мястото на педагогическия опит в големия бизнес и ролята на лидерството в изграждането на силни екипи. В София Рая Драчева разказа за професионалния път на бизнес юриста и за смелостта да следваш собствените си избори. В Бургас Младен Тотев сподели своя опит в управлението на ключови клиентски партньорства и пътя към устойчиво развитие в бизнеса. Срещата във Варна завърши с лекцията на Ивайло Костов, който разказа своята история на професионално развитие и насърчи младите хора сами да създават възможностите пред себе си.

Инициативата „Среща с големия бизнес“ е насочена към ученици от 9 до 12 клас и студенти и цели да ги запознае с възможностите за развитие в корпоративната среда чрез срещи с професионалисти от практиката. По време на събитията участниците имаха възможност да зададат въпроси, да получат практически съвети и да научат повече за уменията, които работодателите търсят днес.

Партньорството с Младежкия съвет към Американското посолство надгражда дългогодишния ангажимент на Кока-Кола ХБК България към подкрепата на младите хора. Чрез програмата #YouthEmpowered от 2017 г. досега близо 36 000 младежи в България са развили умения за успешен кариерен старт.