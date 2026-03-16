Корман Исмаилов: БДЖ са готови да осъществяват товарни превози до Украйна

Възстановяването на железопътната връзка между България и Украйна открива нови възможности за товарни превози и за разширяване на логистичните маршрути в Източна и Югоизточна Европа. Това беше основната тема на срещата между министъра на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и посланика на Украйна у нас Н.пр. Олеся Илашчук, съобщават от министерството.

„БДЖ е готова да осъществява товарни превози между България и Украйна, включително и транзит през Румъния", е заявил Исмаилов. Той уточни, че конкретните стъпки ще бъдат обсъдени на следваща среща на заместник-министри от трите страни.

„Трансформацията на логистичните и транспортни коридори прави сътрудничеството между България и Украйна още по-важно", е подчертал той и акцентирал върху развитието на нови маршрути, които да укрепят връзката между двата региона и да засилят устойчивостта на транспорта в цяла Европа.

Той посочи, че проектите за транспортна свързаност между Черно и Егейско море, залегнали в подписания меморандум между България, Гърция и Румъния2 укрепват не само регионалната сигурност, но и устойчивостта на цяла Европа.

Посланик Олеся Илашчук отбеляза, че Украйна подкрепя инициативата и вижда в нея голям потенциал за страната си. „Опитът на България в преговорите с Европейския съюз е много ценен за нас. Надяваме се на помощ при подготовката за изпълнение на критериите в предприсъединителния процес ", каза тя.

По повод многобройни сигнали на български превозвачи, министърът настоя да се намери решение за регистрирането в електронната система E-ЧЕРГА на българските автобуси, които не се намират на украинска територия. След въвеждането през 2024 г. на платформата за резервиране на часови слотове за преминаване през граничните контролно-пропускателни пунктове на Украйна, българските фирми сигнализират, че спецификата на системата възпрепятства извършването на пътнически превози. Друг въпрос, поставен на срещата, е за нарасналия брой нарушения по българските пътища от украински превозни средства.

От своя страна посланик Илашчук посочи, че собственици на украински превозни средства имат проблеми с техническите прегледи на българска територия.