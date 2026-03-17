Цените на смартфони и компютри скачат заради изкуствения интелект

Очакват устройствата да поскъпнат между 8 и 20% заради липсата на чипове

Времето на евтините телефони и компютри е към своя край. Скокообразният растеж на сектора на изкуствения интелект води до поскъпване на чиповете за памет, използвани в смартфони, лаптопи и други видове техника. И през 2026 г. всеки, който планира да си купи нов смартфон или компютър, трябва да се подготви за по-високи цени.

“Бумът на изкуствения интелект заедно с огромните инвестиции в инфраструктура и центрове за данни, които го съпътстват, оказва осезаемо влияние върху пазара на чипове за памет”, обясни пред “Дойче веле” Волфганг Вебер, главен изпълнителен директор на Германската асоциация на електротехническата и цифровата промишленост.

“Според анализи на World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) цените на чиповете са се повишили с 50% през миналата година”, каза Вебер. А резултатът за потребителите ще е по-дълги срокове за доставка и по-високи цени на електронните устройства. През първата половина на 2025 г. пазарът на полупроводници достигна 346 млрд. долара, или около 293 млрд. евро, което е ръст с 18,9% спрямо година по-рано, показват данните на WSTS. За цялата 2025 г. ръстът ще е 22%, а през тази година ще има още по-рязък скок от над 25%. И обемът на пазара ще се качи до 975 млрд. долара.

Освен на чиповете се покачват цените и на RАМ паметта,

която върши текущите задачи на всяко едно устройство. И тук виновен е изкуственият интелект, който се нуждае от огромни центрове за данни, които също ползват RAM. Скокът на цените засяга и компютрите, където навлиза модата на AIPC.

Използването на чипове в смартфоните също расте устойчиво в годините. Според данни от бранша през 2020 г. паметта е съставлявала около 8% от общите разходи за компоненти в устройство като iPhone 12 Pro Max. Към септември 2025 г. този дял е достигнал около 10% в iPhone 17 Pro Max. Поради продължаващото покачване на цените на чиповете за памет анализаторите от изследователската фирма Counterpoint Research оценяват, че този дял може дори да се увеличи до 20%.

За да се справят с по-високите цени на паметта, производителите на смартфони биха могли да намалят оперативната памет (RAM) с една трета, а капацитета за съхранение - наполовина, при базовите конфигурации на телефоните, сочи изследователската компания IDC (International Data Corporation). Същото важи и за бюджетните компютри, тъй като производителите търсят начини да се справят с по-високите цени, без да поемат изцяло разходите.

“При умерен сценарий средните продажни цени на смартфоните биха могли да се повишат с 3 до 5%, при песимистичен - с до 8 на сто”, показва прогнозата на IDC.

Засега гигантите на пазара за смартфони Apple и Samsung са в добра позиция да се справят с недостига благодарение на огромната си покупателна способност и опит в областта на веригата за доставки. В края на януари обаче президентът на Samsung Electronics Уонджин Ли предупреди за възможно увеличение на цените в интервю за “Блумбърг”.

“Цените се покачват. Разбира се, не искаме да прехвърляме тази тежест върху потребителите. Но ще стигнем до момент, в който ще трябва да обмислим преоценка на нашите продукти”, заяви Ли.

Apple засега не са говорили публично за увеличение на цените. Анализаторите от инвестиционната банка Morgan Stanley обаче предвиждат, че през 2026 година от Купертино ще запазят цените на базовия си модел стабилни на високо ниво и е възможно да увеличат тези на устройства с по-голям капацитет.

Тези прогнози се потвърждават и от историческите данни за цените на електрониката на германската асоциация за цифрова индустрия Bitkom. Според техните данни

средната цена на нов смартфон в Германия се е повишила от 591 евро през 2024 г. до 605 евро през миналата година

При тенденцията към поскъпване клиентите вероятно ще се изправят пред дилемата дали да платят повече, или да се задоволят с по-слабо устройство.

Сериозни сътресения ще има и на пазара на компютри. Като тук недостигът на чипове се съчетава с изтичането на жизнения цикъл на Microsoft Windows 10, както и насочването на пазара за т.нар. AI компютри.

Цената на RAM паметта, някога един от най-евтините компютърни компоненти, се е удвоила повече от два пъти от октомври 2025 г. насам, съобщават от IDC. А за 2026 г. Lenovo, Dell, HP, Acer и ASUS вече потвърждават увеличения на цените от 15-20%.

Според проучването на IDC фирмите гиганти с по-големи обеми на доставки обикновено са в по-добра позиция да се справят с настоящите ограничения и в резултат ще отнемат пазар от по-малките марки. Това означава, че производителите на евтини компютри се конкурират за същия резерв от производствен капацитет, както гигантите в областта на хардуера за изкуствен интелект. А тъй като най-ценните технологични компании в света харчат милиарди за инфраструктура за изкуствен интелект, производителите на евтини компютри имат малка надежда да договарят цената. Независимо от това колко може да бъде засегнат общият размер на пазара, се очаква пазарните дялове на производителите да се изместят в полза на най-големите производители, разполагащи със запаси и по-голямо влияние върху доставчиците.

Недостигът заплашва да провали и перспективите за растеж на сектора, свързани с AI PC - компютри, обвързани директно с изкуствен интелект, тъй като по-високите цени забавят тяхното внедряване. Важно е да се отбележи, че тези устройства обикновено имат нуждата от повече RAM. И все повече устройства от високия клас преминават към 32 GB или повече.

“При по-умерен сценарий пазарът на персонални компютри би могъл да отбележи спад от 4,9%, а при по-песимистичен сценарий се очаква спад от 8,9 на сто. Кой сценарий ще се случи, зависи от това колко дълго ще продължи липсата на достатъчно чипове, твърди IDC.

На фона на слабото търсене на нови устройства пазарът на употребявани смартфони и компютри отбелязва силен растеж. Според съвместен анализ на пазарната изследователска компания NIQ, Асоциацията за потребителска електроника (GFU) и IFA Management през юли 2025 г. възстановените смартфони са достигнали пазарен дял от 9% в ЕС. През януари миналата година този дял е бил едва 5%.

В Италия, Франция, Испания и Германия между 15% и 30% от всички закупени устройства са втора ръка, сочи проучването на NIQ.

На някои пазари рециклираните модели вече съставляват повече от 40% от онлайн продажбите в сегмента под 600 евро, се посочва в анализа. А рециклираните устройства се превръщат от нишов продукт в утвърдена сила на пазара.