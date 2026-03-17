2/3 от парите за застраховки са вложени в чужбина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Застрахователните компании в България управляват все по-голям финансов ресурс. Данните на БНБ показват, че към края на 2025 г. активите на сектора достигат близо 6,74 млрд. евро. Това е увеличение с 14,4% спрямо година по-рано.

Две трети от парите обаче са инвестирани извън България. Според статистиката към края на 2025 г. инвестициите на застрахователните компании в България са 2,31 млрд. евро, което е 34,2% от всички активи на сектора.

Останалата част са извън страната ни. Най-големият дял е в други държави от Европейския съюз. Там застрахователите държат активи за 3,78 млрд. евро, или 56,1% от всички. Като се добавят инвестициите в САЩ и други държави, общата сума на средствата, вложени извън България, достига приблизително 4,4 млрд. евро.

Структурата на инвестициите показва ясно предпочитание към по-консервативни финансови инструменти. Към края на 2025 г. парите са вложени основно в ценни книжа и облигации, в акции и депозити.

Валутната структура на портфейлите също показва силна европейска ориентация. Към края на 2025 г. 46,9% от активите са в евро, 29,9% са в левове, останалите са в долари и други валути.

Резервите по застраховките достигат близо 3,5 млрд. евро, което е ръст от почти 12% на годишна база. Това са средствата, предназначени за изплащане на обезщетения по застраховки.

Според данни на финансовия надзор 73% от парите на застрахователите идват от автомобилни полици. Към края на третото тримесечие на 2025 г. брутните записани премии по общо застраховане достигат приблизително 3,25 млрд. евро. Автомобилните застраховки носят 2,39 млрд., като основната част идва от задължителната “Гражданска отговорност” - 1,36 млрд. евро. От “Каско” приходите са 1,02 млрд. евро.

От застраховането на имущество и срещу природни бедствия сумите са съответно 194 млн. и 416 млн. евро. Останалите видове полици - злополука, помощ при пътуване, обща отговорност, финансови рискове и др., носят 255 млн. евро.

