Отлагат пускането в експлоатация на Шести реактор на най-голяма АЕЦ в света заради теч от генератор

Компанията „Токио Електрик Пауър Ко“ (Tokyo Electric Power Co – TEPCO), оператор на атомната електроцентрала „Кашивадзаки-Карива“ (Kashiwazaki-Kariwa) в Япония, отложи планираното въвеждане в търговска експлоатация на Шести реактор на централата след сигнал за изтичане на електроенергия, предаде агенция Киодо, цитирана от БТА.

Реакторът в префектура Ниигата, който беше пуснат отново на 21 януари, трябваше да започне търговска експлоатация в сряда. Плановете обаче бяха отложени, след като миналия четвъртък следобед се задейства аларма, показваща възможно изтичане на електроенергия от генератор.

Главният изпълнителен директор на „Токио Електрик Пауър Ко“ Томоаки Кобаякава заяви пред журналисти, че все още не е ясно кога реакторът ще започне търговска експлоатация, тъй като разследването на причините за инцидента продължава.

„Ще спрем, ако има каквито и да е притеснения. Най-важното е да се установи причината“, каза Кобаякава.

Директорът на централата Такейуки Инагаки посочи, че по-вероятната причина за инцидента е действително изтичане на електричество, а не неизправност на алармената система.

Шести реактор на „Кашивадзаки-Карива“ е първият блок, който „ТЕПКО“ рестартира след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима Даичи“ (Fukushima Daiichi) през март 2011 година, когато земетресение и последвало цунами предизвикаха стопяване на ядрено гориво.

Реакторът достигна пълна мощност преди около две седмици, но производството и преносът на електроенергия бяха спрени през уикенда след предупреждение за изтичане на електричество.

АЕЦ „Кашивадзаки-Карива“ разполага със седем реактора с обща инсталирана мощност около 8,21 милиона киловата, което я прави най-голямата атомна електроцентрала в света по този показател. Шести и Седми реактор отговарят на по-строгите стандарти за безопасност, въведени в Япония след аварията във „Фукушима Даичи“.

Централата се намира на около 220 километра северозападно от Токио и се очаква да осигурява електроенергия за японската столица и околните региони.