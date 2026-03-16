МАЕ: Страните членки могат да освободят допълнителни петролни запаси при необходимост

Страните членки на Международната агенция за енергията (МАЕ) могат да освободят допълнително петролни запаси към пазара „при необходимост“ на по-късен етап, след като вече се съгласиха на най-голямото освобождаване от стратегическите резерви в историята. Това заяви днес Фатих Бирол, изпълнителен директор на агенцията, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той уточни, че към момента в запасите за извънредни ситуации на страните членки има на разположение над 1,4 милиарда барела петрол. „Въпреки това огромно освобождаване все още имаме много резерви. След приключване на сегашната операция запасите за извънредни ситуации ще намалеят само с около 20 на сто“, каза Бирол в видеообръщение.

По думите му петролните резерви на МАЕ вече се доставят в Азия, след като страните членки решиха да отпуснат 400 милиона барела суров петрол, тъй като цените на черното злато започнаха да растат след започването на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран.

„Обемът на доставките на петрол, които към момента са спрени, вече е по-голям от загубите по време на петролния шок през 1973 г. и надхвърля всички големи прекъсвания, които сме наблюдавали след това“, посочи Бирол.

Цените на петрола се понижиха днес на фона на атаки срещу производството в Персийския залив и призива на президента на САЩ Доналд Тръмп за глобални усилия за защита на Ормузкия проток - ключов за около една пета от световните доставки на петрол и газ.

МАЕ е създадена през 1974 г. след петролната криза от 1973 г. и обединява 32 страни от всички континенти, посочва Ройтерс.

Освен пълноправните членки и други страни, асоциирани членки на МАЕ, проучват начините, по които биха могли да подкрепят агенцията. Сред тях са Индия, Колумбия, Сингапур, Тайланд и Виетнам, заяви Бирол.