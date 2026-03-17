Кои бензинови коли са най-икономични по класове

Германският автомобилен клуб ADAC разкрива кои модели са особено икономични, от малки автомобили до луксозния клас, като представя списък с трите най-икономични бензинови автомобила, разделени по сегменти според разхода, който дава производителят по каталог.

Toyota Yaris Hybrid и Mazda 2 Hybrid са идентични модели и всеки от тях има среден разход на гориво от само 3,8 литра на 100 километра. Малко зад тях са Renault Clio Hybrid E-Tech 160 и Mitsubishi Colt 1.6 Hybrid (модел, който се спира от производство) с разход съответно от 4,1 и 4,2 литра, според WLTP.

При компактния/нисък среден клас малкият SUV Mitsubishi Grandis 1.8 Hybrid харчи средно 4.3 литра бензин при смесено каране, Toyota Corolla Hybrid е с 4.4 литра, а Kia Niro 1.6 GDI Hybrid е с 4.5 литра на 100 километра пробег.

При семейните коли първи е новият Dacia Bigster Hybrid 155 (4,7 литра), следван от Škoda Octavia 1.5 TSI mHEV (4,8 литра) и Renault Espace E-Tech Full Hybrid (4,9 литра). И тук хибридната технология помага за пестене на гориво.

И в по-високите класове има икономични автомобили. На върха са Lexus ES 300h и Škoda Superb 1.5 с разход от само 5,1 литра на 100 километра. Зад тях е VW Passat Variant 1.5 eTSI с разход на гориво от 5,3 литра на сто.