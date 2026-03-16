Китайски астрономи са идентифицирали двойка сини звездни „купoве-бебета" в покрайнините на Млечния път

Китайски астрономи са идентифицирали двойка млади сини звездни „купoве-бебета" в покрайнините на Млечния път, на приблизително 45 000 светлинни години от Земята, предаде Синхуа.

Те са нарекли куповете близнаци Емей-1 и Емей-2, съобщава БТА. Откритието, направено от изследователски екип от Училището по физика и астрономия към Западнокитайския университет, беше публикувано онлайн в списание Nature astronomy.

Звездните „купове-бебета" са съвкупности от много млади звезди в ранните етапи на тяхното формиране. Отличаващи се с неотдавнашното си раждане, тези звезди изглеждат забележимо по-сини и по-ярки от по-старите си аналози. В контекста на огромния времеви мащаб на космоса те са истински „новородени".

Учените от университета посочват, че проследявайки произхода на куповете, са констатирали, че те са се родили от силен сблъсък между две плътни газови струпвания преди около 11 милиона години. „Това драматично събитие се е случило в облак от газ с висока скорост, който се е движел към Млечния път. Високото налягане, генерирано от този сблъсък, е създало изключително компресирана среда, която по невероятен начин е предизвикала раждането на тази двойка звездни купове", посочват изследователите.

Дълго време астрономите, наблюдаващи движението на космически облаци с висока скорост, са могли да открият само газ, но не и някакви признаци за наличието на звезди. Откритието на куповете „Емей" потвърждава, че такива облаци могат при екстремни условия да дадат началото на нови звезди – откритие, което коренно преразглежда разбирането на хората за това къде могат да се образуват звездите. То също така предоставя преки доказателства в подкрепа на теорията, че Млечният път подхранва нови звезди, като натрупва свеж газ около себе си, пише още Синхуа.