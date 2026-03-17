Бюджетната комисия ще разгледа промените в удължителния закон за бюджета на второ четене

Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание ще заседава днес извънредно. На заседанието, насрочено за 14:00 часа, ще бъде разгледан на второ четене законопроектът за изменение и допълнение на т.нар. удължителен закон за бюджета, предвижда дневният, публикуван на сайта на парламента.

Заседанието се свиква във вторник, за да може законопроектът да бъде разгледан в пленарна зала на второ гласуване в сряда или четвъртък тази седмица, посочи през почивните дни председателят на бюджетната комисия Делян Добрев пред журналисти в Хасково.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. е внесен от служебното правителство.

Основната му цел е удължаване на действието на т.нар. удължителен закон за бюджет до приемането на редовен Закон за държавния бюджет за 2026 година. Това се налага, тъй като в настоящия си вариант срокът на действие на удължителния закон изтича в края на март.

Сред другите основни промени на закона, заложени в законопроекта, са механизъм за финансиране на увеличените разходи, произтичащи от еднократната индексация на възнагражденията в бюджетния сектор, и възможност кметовете на общини да могат да финансират разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период.

Предвижда също и възможност Министерският съвет да може да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер до 3,26 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост" при условие за последваща ратификация.