ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 22% от електричеството в Европа са осигурени о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22484196 www.24chasa.bg

ЕС и Австралия напредват към търговско споразумение

1128
Марош Шефчович СНИМКА: Сайт на ЕК

Европейският съюз и Австралия отбелязват напредък в преговорите за свободна търговия, като двете страни сигнализират за сближаване на позициите след провала на разговорите през 2023 г. заради спорове в селскостопанския сектор, предаде Ройтерс.

Австралийският министър на търговията Дон Фарел заяви, че е „уверен" в постигането на споразумение, след като е провел „ползотворен" телефонен разговор с еврокомисаря по търговията Марош Шефчович.

„Уверен съм, че можем да постигнем споразумение", посочи Фарел, като подчерта, че целта е договореност в националния интерес на Австралия.

Преговорите между ЕС и Австралия се провалиха през 2023 г., основно заради разногласия за достъпа до пазара за селскостопански продукти. Канбера настоява за по-високи квоти за износ на говеждо и агнешко месо към европейския пазар, докато ЕС търси по-добър достъп до австралийски суровини и намаляване на митата за промишлени стоки.

В последните дни обаче сигналите и от двете страни стават по-позитивни. Шефчович заяви, че преговорите се движат „в правилната посока", а според информация на Блумбърг председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е информирала европейските лидери, че разговорите са навлезли във „финална фаза".

По данни на агенцията се обсъжда възможност Фон дер Лайен да посети Австралия още през уикенда с цел подписване на споразумението.

Потенциалната договорка би имала стратегическо значение както за ЕС, така и за Австралия, като част от усилията за диверсификация на търговските партньорства на фона на нарастващото геополитическо напрежение и пренареждането на глобалните вериги на доставки, пише БТА.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

