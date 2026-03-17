ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Над 22% от електричеството в Европа са осигурени от вятърна енергия

Над 22% от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 22,5 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 19,1 процента от общото количество електроенергия (1504 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,4 процента (265 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (69,3 процента), Ирландия (61 на сто) и Германия (45,1 процента). В България делът е 1,5 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (642,9 гигаватчаса), Швеция (183,5 гигаватчаса) и Франция (153,гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1,4 гигаватчаса, предава БТА.

Над 22% от електричеството в Европа е осигурено от вятърна енергия през изминалото денонощие СНИМКА: Pixabay

