Учени от Алианса Европейски технологичен университет и представители на Siemens, Festo, Bosch Engineering Center Sofia (ECS), Melexis, Bibus демонстрираха как се коват суперпробиви в областта на мехатрониката, роботизираните системи, платформите за дронове, еKayak и др.

Първият ЕUt+ Sofia 2026 Tech Showcase, организиран от Техническия университет – София, събра водещите фирми в областта на мехатрониката, изследователи, преподаватели, студенти. Подобни събития в цял свят служат за представяне на научни и новаторски разработки пред заинтересована публика.

В приветствието си към участниците зам.-министърът на иновациите и растежа Мира Йосифова отбеляза, че България разполага със силен научен потенциал – лаборатории, изследователи, инженери и талантливи студенти, способни да разработват високотехнологични решения.

Тук представители на глобални компании като Bosch, Siemens, Festo, Melexis, Bibus показаха едни от най-интересните си проекти и споделиха любопитни детайли как стигат до върхови постижения. Заедно с това водещи изследователи от университетите – партньори от Алианса Европейски технологичен университет – Техническия университет – София, Технологичния университет в Троа, Техническия университет в Клуж-Напока и Кипърския технологичен университет демонстрираха как се коват от нулата пробиви в областта на мехатрониката.

Голям интерес сред младежката публика предизвика амбициозният проект eKayak, разработен от екипа на Bosch ECS – иновативна система за асистирано педалиране, предназначена за каяци, SUP бордове и малки лодки. За тези, които се чудят какво представлява, това е все едно се плъзгате по повърхността на езеро или море, като всяко движение се подпомага от интелигентна система, сливаща човешката енергия с най-модерните технологии.

Най-впечатляващото в този проект е, че цялата механика, концепция и изпълнение са дело на инженерния екип на Bosch в София. Българските специалисти успяват да създадат иновативно решение и ново приложение на вече наличните, доказани и успешни технологии на Bosch при електрическите велосипеди (eBike).

Целта на екипа е да направи нов прочит на eBike технологията и да я адаптира за туристически водни превозни средства. За да докажат концепцията, софийските инженери създават работещ пилотен модел, като тестовете се оказват впечатляващи: при теоретична скорост от 23 км/ч, прототипът постига реална скорост от 18,09 км/ч.

Бизнес визията зад eKayak е също толкова интересна, колкото и инженерната ѝ част. Според предварителните анализи на екипа, само в САЩ има над 18 милиона души, които практикуват каякинг. Ако проектът успее да привлече дори консервативните 1% до 5% от този пазар, това означава стотици хиляди клиенти и потенциален пазар на стойност между 270 милиона и 1.36 милиарда евро.

Създаден с майсторството на инженерите в България, този проект има реалния потенциал да промени начина, по който хората взаимодействат с водата.

Не по-малко впечатляващо бе и участието на останалите топкомпании.

По време на TECH Showcase Day в ТУ–София инж. Мартин Ганчев, ръководител „Инженеринг" във Festo Bulgaria, представи водещите тенденции в модерната автоматизация и мехатрониката, акцентирайки върху ключовата роля на партньорството между академичната общност и индустрията като двигател за ускорени иновации.

По време на събитието бе очертана и глобалната структура на Festo – технологична компания, присъстваща в 60 държави и утвърдена локация в България, където работят над 1000 специалисти. Включително 220 инженери в областта на развойната дейност и близо 100 експерти по индустриализация на изделия в направления като сложна електроника, електрически задвижвания и медицински устройства. Но освен всичко това българският екип е водещ и в стратегическото за Festo направление „Електрификация", представляваща синергията между три важни сфери – развойна дейност, инженеринг и производство. Всъщност именно тази симбиоза осигурява ускорена и високоефективна реализация – от първоначалната разработка и прототипирането до тестването и серийното внедряване. Този интегриран модел превръща България в основен двигател на иновациите във Festo и ключов фактор за технологичното развитие на компанията.

По отношение на техническата част, инж. Ганчев открои основните предизвикателства пред съвременното машиностроене: съкратени проектни цикли, засилен ценови натиск и конкуренция от Азия, растяща комплексност и недостиг на инженери. Затова според него устойчивото решение са интегрираните автоматизационни платформи, базирани на цифрови двойници, AI подпомагане и модерни софтуерни инструменти за симулация, оразмеряване и бързо пускане в експлоатация. Но освен това инж. Ганчев подчерта и значението на задълбочаващата се интеграция между мехатронни компоненти, софтуер и данни, превръщащи дигитализацията в ключов фактор за конкурентоспособност и технологично лидерство.

Особен интерес предизвикаха и технологичните демонстрации: интелигентната пневматика, постигаща между 20 и 70% намаление на енергопотреблението чрез използване на съвременни алгоритми, както и последно поколение електрически задвижвания с multiprotocol комуникация и разширена функционалност. Всъщност именно те гарантират висока съвместимост, мащабируемост и лесна интеграция в широк спектър индустриални системи.

С този новаторски подход форумът на ТУ – София ЕUt+ Sofia 2026 Tech Showcase еднозначно потвърди - бъдещето на инженерството е дигитално, взаимосвързано и управлявано чрез данни. Една набираща скорост тенденция, която вече определя новите стандарти в разработването и експлоатацията на съвременни мехатронни системи.

Факт е, че демонстрации като „еKayak", „Иновативни платформи за автоматизация и мехатроника", „Цифрови близнаци: мехатронното сърце на съвременните сгради", „Мехатронна невронна мрежа за оформяне на повърхности", „Роботизирано инкрементално формоване на листове от композитни материали", „Универсална хардуерна платформа за безпилотни летателни апарати за ускоряване на изследванията в областта на въздушната навигация в закрити помещения" предизвикаха огромен интерес. Нещо повече, още по време на самия форума учени и бизнес започнаха да договарят бъдещи съвместни проекти. Всъщност именно това бе една от основните цели на събитието – да демонстрира тясната връзка и потенциала за по-нататъшно сътрудничество между учени, изследователи и инженери от EUt+ и индустрията.