Швейцарската централна банка е отслабила франка през 2025 г. с покупки за милиарди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарската национална банка (SNB, централната банка на страната, б. ред.) значително е увеличила валутните си интервенции през 2025 г., като е закупила чуждестранни валути на стойност 5,2 млрд. швейцарски франка (около 5,75 млрд. евро), сочи публикуваният годишен доклад на институцията, цитиран от АПА.

За сравнение, през 2024 г. централната банка е придобила валута на нетна стойност 1,2 млрд. франка, което подчертава рязкото засилване на намесата ѝ на валутните пазари.

От регулатора посочват, че интервенциите са били насочени към поддържане на „подходящи парични условия" и ограничаване на прекомерното поскъпване на швейцарския франк. Националната валута традиционно се разглежда като „сигурно убежище" в периоди на глобална несигурност, което води до засилено търсене и натиск за поскъпване.

Прекомерно силният франк обаче може да има негативен ефект върху швейцарската икономика, като намалява конкурентоспособността на износа и оказва натиск върху цените.

С увеличените валутни покупки централната банка сигнализира за готовност да се намесва активно на пазара, за да ограничи ефектите от глобалните сътресения и да стабилизира вътрешната икономическа среда, пише БТА.