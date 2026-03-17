Швейцарската централна банка е отслабила франка през 2025 г. с покупки за милиарди

Швейцарската национална банка (SNB, централната банка на страната, б. ред.) значително е увеличила валутните си интервенции през 2025 г., като е закупила чуждестранни валути на стойност 5,2 млрд. швейцарски франка (около 5,75 млрд. евро), сочи публикуваният годишен доклад на институцията, цитиран от АПА.
За сравнение, през 2024 г. централната банка е придобила валута на нетна стойност 1,2 млрд. франка, което подчертава рязкото засилване на намесата ѝ на валутните пазари.
От регулатора посочват, че интервенциите са били насочени към поддържане на „подходящи парични условия" и ограничаване на прекомерното поскъпване на швейцарския франк. Националната валута традиционно се разглежда като „сигурно убежище" в периоди на глобална несигурност, което води до засилено търсене и натиск за поскъпване.
Прекомерно силният франк обаче може да има негативен ефект върху швейцарската икономика, като намалява конкурентоспособността на износа и оказва натиск върху цените.
С увеличените валутни покупки централната банка сигнализира за готовност да се намесва активно на пазара, за да ограничи ефектите от глобалните сътресения и да стабилизира вътрешната икономическа среда, пише БТА.