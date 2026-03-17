BYD иска да купи европейска марка: Lancia, Alfa Romeo или Seat са на мушката!

BYD, петият по големина производител в света с 4,6 милиона коли през 2025 г., вече не се задоволява само с изграждането на фабрики. Китайският гигант открито се насочва към традиционни европейски марки.

През 2025 г. BYD продаде 128 827 автомобила в Европа, което представлява увеличение от 227% само за една година. В световен мащаб групата твърди, че е продала над 4,6 милиона бройки (+7,73% на годишна база), което я поставя на пето място сред световните производители.

При откриването на завод в Канада Стела Ли, вицепрезидент на групата, направи следното изявление: "Отворени сме за всяка възможност", като същевременно подчерта, че "европейските автомобилни компании имат наследство, имат много традиции". След това призна, че компанията ѝ "активно оценява потенциални активи".

Stellantis, империята с 14 марки, редовно е критикувана за огромното си портфолио. Lancia, Maserati и Alfa Romeo са сред марките, които се борят да намерят своето място в цялостната стратегия на групата и са обект на интерес от китайския гигант. Във Volkswagen пък испанската Seat все така изостава с продажбите, въпреки опитите за съживяване.