ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
BYD иска да купи европейска марка: Lancia, Alfa Romeo или Seat са на мушката!

Георги Луканов

[email protected]

2876
BYD разчита да пробие на европейския пазар на електрически коли с новия Dolphin Surf за 21 000 евро.

BYD, петият по големина производител в света с 4,6 милиона коли през 2025 г., вече не се задоволява само с изграждането на фабрики. Китайският гигант открито се насочва към традиционни европейски марки.

През 2025 г. BYD продаде 128 827 автомобила в Европа, което представлява увеличение от 227% само за една година. В световен мащаб групата твърди, че е продала над 4,6 милиона бройки (+7,73% на годишна база), което я поставя на пето място сред световните производители.

При откриването на завод в Канада Стела Ли, вицепрезидент на групата, направи следното изявление: "Отворени сме за всяка възможност", като същевременно подчерта, че "европейските автомобилни компании имат наследство, имат много традиции". След това призна, че компанията ѝ "активно оценява потенциални активи". 

Stellantis, империята с 14 марки, редовно е критикувана за огромното си портфолио. Lancia, Maserati и Alfa Romeo са сред марките, които се борят да намерят своето място в цялостната стратегия на групата и са обект на интерес от китайския гигант. Във Volkswagen пък испанската Seat все така изостава с продажбите, въпреки опитите за съживяване.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

