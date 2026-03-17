МФ: 72 общини получиха 53,9 млн. евро по общинската програма

От 122,0 млн. евро одобрени, но неразплатени средства по общинската инвестиционна програма към 1 март за периода от 2-и до 6-и март са разплатени 53,9 млн. евро, съобщи финансовото министерство.

На 72 различни по големина общини, разположени на територията на цялата страна, са разплатени извършените и отчетени разходи по 138 проекта. Плащанията включват авансови, междинни и окончателни такива, както и за строителен и за авторски надзор, съобразно етапите на изпълнение на проектите.

Така общата сума на разплатените средства достигна 232,2 млн. евро от общия финансов ресурс по програмата в условията на удължителен закон за държавния бюджет - 460 млн. евро. Реализират се плащания единствено по проектите, включени в Приложение 3 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година, казват от министерството.