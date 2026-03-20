Компанията се разви много, но едно остана непроменено – стремежът да доставяме чиста и качествена вода, казва Димитър Дългъчев, председател на ТПК „Михалково" и изпълнителен директор на „Михалково" АД

– Г-н Дългъчев, отбелязвате 70 години от първото бутилиране на минерална вода в България – единствената естествено газирана вода „Михалково“. Какво означава този юбилей?

– Този юбилей е повод за гордост, но и за равносметка. 70 години означават традиция, упорит труд и доверие от потребителите. За това време компанията се превърна от малка дъсчена барака в модерна фабрика и утвърден производител на бутилирана вода, разпознаваем не само в България, но и извън страната.

Но успехът не идва сам – зад всяка бутилка стои екип от хора, които вярват в мисията ни.

Служителите са нашата най-голяма ценност. От първите дни до днес всички споделяме една и съща отговорност – към качеството, към природата и към потребителите. Компанията се разви много, но едно нещо остана непроменено – стремежът да доставяме чиста и качествена вода.

– На 22 март се отбелязва Световният ден на водата. Какво послание бихте отправили?

– Водата е най-ценният ресурс на планетата и нямаме право да я приемаме за даденост. Тя е в центъра на нашата работа всеки ден. Световният ден на водата ни напомня, че отговорността за нейното опазване е обща – на институциите, на бизнеса и на обществото. Това е част и от философията на нашата компания – да използваме природните ресурси разумно и с мисъл за бъдещето

– Как се промени фабриката в Михалково през годините?

– За тези 70 години фабриката премина през много етапи на развитие. Постепенно разширявахме производството и внедрявахме нови технологии. Благодарение на постоянните инвестиции се утвърдихме като стабилен и надежден производител.

От 2018 г. работим с ERP система, която управлява влагането на материалите в производството. Разполагаме с напълно автоматизиран електронен склад с капацитет над 4000 палета. През 2025 г. монтирахме соларна покривна инсталация с мощност 400 kW, която ни позволява да оптимизираме разходите и да намалим екологичния отпечатък.

Развиваме продуктовата гама според нуждите на потребителите. Освен естествено газирана минерална вода, бутилираме изворна вода с много ниска минерализация, подходяща за ежедневна употреба от цялото семейство. Тя е призната от Българската педиатрична асоциация като подходяща за бебета и малки деца.

През 2025 г. добавихме и четири вида витаминни води – единствени на българския пазар с хром и с нула калории, съобразени със съвременните тенденции за здравословен начин на живот.

Тази година пуснахме нов продукт – трапезната вода Soda Daily.

Всички наши опаковки са рециклируеми, а разнообразието от разфасовки дава възможност на потребителите да избират според нуждите си.

– Как гарантирате качеството на водата, която достига до потребителите?

– Днес стандартите са изключително високи и ние ги спазваме стриктно.

Контролът започва още от самия източник

Водата преминава през физико-химични и микробиологични анализи, за да се гарантира нейната чистота.

Работим по всички национални и международни изисквания за безопасност на храните. Всяка партида се проверява, преди да бъде пусната на пазара. Всички процеси се документират, а персоналът е обучен да спазва най-високи стандарти за хигиена и безопасност.

– Какво предстои за компанията след тези 70 години?

– Продължаваме напред с още повече енергия. Ще работим за намаляване на екологичния отпечатък и за увеличаване на дела на рециклируемите материали в опаковките.

Потребителите вече очакват не просто вода, а сигурност, прозрачност и отговорно отношение към природата.

Нашата цел е и следващите поколения да могат да се доверяват на качеството на продуктите ни. Вярвам, че с общи усилия ще продължим традицията и през следващите десетилетия.

По повод юбилея на 3 юли в с. Михалково ще организираме голям концерт с модерна българска музика и изненади за всички гости.

