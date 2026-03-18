Renault "назначава" 350 хуманоидни робота в една фабрика

Renault разположи стотици хуманоидни роботи в завода си за електрически автомобили във Франция. Целта е да заменят служителите в най-трудните работни места.

Първият двукрак робот без глава вече работи усилено, като поставя гуми върху конвейерна лента, която ги пренася до поточната линия.

Бройката на хуманоидните роботи ще се увеличи до 350 през следващите 18 месеца, тъй като Renault планира да намали броя на часовете, необходими за производството на един автомобил, с 30%. Френският производител също така иска да намали производствените разходи с 20% през следващите пет години.

Роботът Calvin-40, разработен от нюйоркския стартъп Wandercraft, може да повдига до 40 килограма няколкостотин пъти на ден, без да е необходимо да почива.

Той има видеокамери, монтирани на кръста му, и използва LED светлини, за да съобщава за състоянието си. Calvin е проектиран за самостоятелна работа и безопасна и надеждна интеграция във всяка индустриална среда. Това е второто поколение на робота, а производителят му, Wandercraft, се хвали, че е разработен само за 40 дни.

Неговият предшественик е направен през април 2025 г., но чрез използване на изкуствен интелект, стартъпът удвоява скоростта на машината само за половин година. Само няколко месеца по-късно, през юни 2025 г., Renault купува миноритарен дял в компанията, инвестирайки 75 милиона долара за стимулиране на развитието й.

Роботът Calvin-40 може да бъде обучен да върши много задачи, но в момента е ограничен до повдигане на гуми и носене на панели на каросерията. Ограничаващите фактори засега са скоростта и сръчността.