Новите коли с вградена газова уредба са най-изгодните в момента

Dacia Bigster с газова уредба печели битката за портфейла на българския шофьор. Този огромен кросоувър не само че позволява да изминете над 1350 км без да спирате да презареждате, независимо дали се движете по магистрала или в града, но и след 100 000 км пробег, икономията спрямо конкурентите може да надхвърли 10 000 евро.

Румънско-френската марка Dacia за разлика от конкурентите си, които разчитата на електрически возила, извади печеливша формула от ниска първоначална цена и смешни разходи за гориво.

Цифрите не лъжат - над 1300 км пробег при 80 процента каране по магистрала с максимално разрешената скорост, а останалите в града.

Става дума за модела Bigster с двигател 1.2 mild hybrid-G 140 - кола, която може да измине реално над 1300 километра с едно зареждане на двата си 50-литрови резервоара (бензин + газ) благодарение на иновативната си LPG система, която е фабрично вградена.

Стартовата цена на Dacia Bigster с газова уредба е пълноправен SUV с дължина от 4,57 метра, огромен багажник от 609 литра и модерни LED осветление.

Най-важният въпрос за всеки купувач е не е само колко струва колата в момента, а колко ще струва да я карате през следващите 5 години и 100 000 км пробег (смесен цикъл 60% градско/40% магистрала).

Как Dacia постига този невероятен разход?

Тайната се крие в двата отделни резервоара - 50 литра бензин и 50 литра газ (LPG), които работят в синхрон с 48-волтовата "мека" хибридна система. Колата тръгва на бензин, след което автоматично превключва на газ, без вие да усетите разлика. Само когато газът се изчерпи, тя се връща на бензин, осигурявайки още 500 км резервен пробег.

В реални условия, при спокойно каране, може да се постигне дори и автономия от близо 1500 километра.

Да, Bigster не е перфектен. Качеството на материалите в интериора е "опростено", с твърди пластмаси. Ако търсите най-евтината кола за семейството, да събира огромно количество багаж и да не ви разорява, тези компромиси са напълно приемливи.

Dacia Bigster 1.2 LPG не е просто "евтина кола". Тя побеждава дизела по икономичност, разбива бензина на цена и прави електромобила нелеп на дълъг път, където таксите за бързо зареждане убиват всяка икономия.

Ето как изглеждат сметките при цена на газта от 0.64 евро/л , бензин А95Н – 1,36 евро/л, дизел - 1.32 евро/л, ток на бърза станция - 0.63 евро/л и ток домашен - 0.12 евро/kWh:

Модел | Начална цена (Eвро) | Разход (смесен) | Разход за 100 000 км (Eвро) | Обща цена (кола + 100 000 км)

Dacia Bigster 1.2 LPG | 24 990 | 7.5 л/100 км газ | 4800| 29 790

Dacia Bigster 1.2 (бензин)| 24 500 | 6.8 л/100 км | 9248 | 33 748

Дизелов SUV (напр. Kia Sportage)| 35 000 | 6.2 л/100 км | 8188 | 43 184

Хибрид (напр. Toyota RAV4)| 38 000 | 5.5 л/100 км | 7 480| 45 480

Електрически (бързо зареждане)| 39 000 | 20 kWh/100 км |12 600 | 51 600

Електрически (домашно зареждане) | 39 000 | 20 kWh/100 км | 2400| 41 400

Извод: Дори електромобилът да спестява "гориво" в града, на дълъг път, зареждането на бързи колонки излиза непосилно скъпо - общата цена скача до 51 600 евро. Дизелът и хибридът са достойни, но Bigster на газ смазва конкуренцията, спестявайки над 13 000 евро спрямо дизелов конкурент за 100 000 км.