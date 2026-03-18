Устойчив бизнес с програмата TRANSFORMATOR

Иновации, устойчив растеж и отговорно предприемачество са темите, които стоят в основата на програмата TRANSFORMATOR - интензивна образователна инициатива, насочена към малки и средни предприятия и неправителствени организации, които се намират в етап на развитие и търсят устойчив бизнес модел за дългосрочен успех.

В подкаста „Без напрежение" с Георги Милков Нуша Огнянова, основател на Botanic Technology, Митко Цонев, основател и ръководител на Valkrea House, и Александър Пеев, генерален мениджър „Корпоративна социална отговорност" на KBC Group в България, влязоха в дискусия за реалните предизвикателства пред организациите, които искат да растат отговорно. Каква е стратегическата роля на корпоративната социална отговорност и колко важни са иновативните решения в устойчивите технологии, за да се стигне до практиката на предприемачеството, водено от ценности.

Както стана ясно, устойчивият бизнес не е еднократно усилие, а процес на учене, адаптация и партньорство и именно в това се крие и силата на програми като TRANSFORMATOR - да създават среда, в която знанието среща практиката, а идеите получават реална подкрепа за развитие.